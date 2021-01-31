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Karagümrük'ten hamlesi

Ara transfer dönemi 1 Şubat'ta sona erecek. Takımlar transfer haberlerini peş peşe açıklamaya devam ediyor. , Fenerbahçeli futbolcu için kiralama teklifi yaptı. Gelen bilgilere göre, , Kemal Ademi karşılığında Karagümrük'ten 'u bonservisiyle kadrosuna kattı.

İHA
Giriş Tarihi: 31.1.2021 15:38 Son Güncelleme: 31.1.2021 15:41 ABONE OL
Karagümrük'ten Kemal Ademi hamlesi

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'ye talip oldu. Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı. Teklifin kabul edilmesi durumunda Kemal Ademi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralanacak.

Fenerbahçe, Kemal Ademi karşılığında Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'u bonservisiyle kadrosuna kattı.

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Karagümrük'ten Kemal Ademi hamlesi
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