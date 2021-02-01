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Son dakika: 'ın stoper transferinde flaş gelişme!

Son dakika transfer haberleri... Transferin son gününde stopere bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, 'den için nabız yokluyor. Beşiktaş, 25 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunu kirlamak isterken kulübü futbolcusunu bonservisle göndermek istiyor. Kadro dışı kalan isimlerden Isimat Mirin ve ile yollarını ayıran Siyah-beyazlılar, 'ı da elden çıkarmak istiyor.

Giriş Tarihi: 1.2.2021 13:08 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ın stoper transferinde flaş gelişme!

Transferin son gününde stopere bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj için nabız yokluyor. Beşiktaş, 25 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunu kirlamak isterken Alman kulübü futbolcusunu bonservisle göndermek istiyor. Kadro dışı kalan isimlerden Isimat Mirin ve Lens ile yollarını ayıran Siyah-beyazlılar, Douglas'ı da elden çıkarmak istiyor. Brezilyalı sağ bek, Süper Lig'den iki teklifi geri çevirdi.

Tin Jedvaj için Bayer Leverkusen ile bugün ikinci kez yapılan görüşmelerde sonuç çıkmadı. Alman ekibi Beşiktaş'ın kiralama teklifine karşılık, oyuncusunu 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla vermek istedi. Siyah-beyazlı ekip ise bu talebi kabul etmedi.

Douglas için son gün Göztepe ve Erzurum'dan kiralama teklifleri geldi. Ancak Brezilyalı futbolcu ilk 11 oynama garantisi istediği için Göztepe kapısı kapandı. Erzurumspor ise daha ısrarcı ancak Douglas garanti oynama isteğinden geri adım atmıyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın stoper transferinde flaş gelişme!
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