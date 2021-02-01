Son dakika: Beşiktaş'ın stoper transferinde flaş gelişme!

Transferin son gününde stopere bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj için nabız yokluyor. Beşiktaş, 25 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunu kirlamak isterken Alman kulübü futbolcusunu bonservisle göndermek istiyor. Kadro dışı kalan isimlerden Isimat Mirin ve Lens ile yollarını ayıran Siyah-beyazlılar, Douglas'ı da elden çıkarmak istiyor. Brezilyalı sağ bek, Süper Lig'den iki teklifi geri çevirdi.