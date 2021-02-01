Son dakika: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi kiraladı

Son dakika haberi... Transfer çalışamalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında aldığı yıldızlarla adından bir kez daha söz ettirdi. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi alarak kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Szalai ve Osayi'yi de transfer etti.

Kanarya'da transfer döneminin son günü bir de ayrılık yaşandı. Fenerbahçe, Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.