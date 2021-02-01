Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi kiraladı

Son dakika: 'yi kiraladı

Son dakika... , sezon başında transfer ettiği 'yi ekiplerinden Fatih Karagümrek'e kiraladı. Yapılan açıklama şöyle: "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar ’e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz."

Giriş Tarihi: 1.2.2021 10:06 Son Güncelleme: 1.2.2021 10:18 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi kiraladı

Son dakika haberi... Transfer çalışamalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında aldığı yıldızlarla adından bir kez daha söz ettirdi. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi alarak kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Szalai ve Osayi'yi de transfer etti.

Kanarya'da transfer döneminin son günü bir de ayrılık yaşandı. Fenerbahçe, Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu
Son dakika: Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferini resmen açıkladı! Galatasaray'a gönderme...
Son dakika transfer gelişmesi! Galatasaray Süper Lig'in yıldızı Aoron Boupendza'yı transfer etmek için pazarlıklara başladı
SON DAKİKA! İzmir beşik gibi! Art arda korkutan 4 deprem! İstanbul'da da hissedildi...
Son dakika haberi: "İstanbul'a 87 kışı geliyor" iddiasına Meteoroloji'den açıklama geldi!
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan yeni kararlar için kabineyi topluyor
SON DAKİKA HABERLER | Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte normalleşme takvimi ile sokağa çıkma yasağı genelge detayları!
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... İşte 31 Ocak Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri ve tablodaki son durum
İbo Show’da Ali Sunal ve Bülent Serttaş’ın zor anları! Sosyal medyanın diline düştü!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi kiraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA