Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleye yeni aday!

'ta 'nun yerine kaleye yeni aday!

Son dakika haberleri... Sezon sonu transfer çalışmalarına erkenden başlamak isteyen Beşiktaş'ta 'nun 25 yaşındaki kalecisi gündeme geldi. 'nun sezon sonu 'ya olası transferinde elini çabuk tutmak isteyen Siyah-beyazlılar, kaleci arayışlarına başladı. Transfer yönelik açıklamalarda bulunan Erhan Ertürk, "Beşiktaş konusunda ise bir takım şeyler oldu ama bunları konuşmak doğru olmaz." dedi.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 14:05 Son Güncelleme: 6.2.2021 14:12 ABONE OL
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleye yeni aday!

Sezon sonu transfer çalışmalarına erkenden başlamak isteyen Beşiktaş'ta Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Erhan Ertürk gündeme geldi. Ersin Destanoğlu'nun sezon sonu Avrupa'ya olası transferinde elini çabuk tutmak isteyen Siyah-beyazlılar, kaleci arayışlarına başladı.

Radyospor'a konuşan Erhan Erentürk, "İyi çalışıyoruz, takım olarak şu anda da iyi durumdayız. Kişisel performansımdan da memnunum. Altınordu'da kaleciler için ayrı bir departman var. Ligin ikinci yarısına kötü bir mağlubiyetle başladık fakat sonrasında Bursaspor'u yendik. Biz istersek ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Ligin ilk yarısında koronavirüs vakaları nedeniyle bir düşüşümüz olacaktı." dedi. Ravil Tagir hakkında ise Erentürk, "Ravil Tagir, A Takım'da çalışması ve karakteriyle örnek oldu. Ravil Tagir soğukkanlı ve özgüveni yüksekti. Ravil yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer oldu. Ben inanıyorum; Ravil mutlaka Avrupa'da oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'LA BİR TAKIM ŞEYLER OLDU"

Beşiktaş iddiaları hakında da konuşan Erhan Ertürk, "Altınordu'yu sistem takımı olması nedeniyle tercih ettim. Kulübümüzün başarısı için çalışıyorum. Takımımla üst lige çıkıp bunun gururunu yaşamak isterim. Hedefim Süper Lig'de oynamak. Zaten transfer durumu oluşursa da kulübümüz önümü açacaktır. Beşiktaş konusunda ise bir takım şeyler oldu ama bunları konuşmak doğru olmaz. Sezon sonunda gelişmeler olabilir. Bekleyip, göreceğiz." açıklamasında bulundu.

25 yaşındaki kaleci Türkiye'de en çok beğendiği kalecinin Muslera olduğunu söylerken, Boffon'u da örnek aldığını ifade etti.

Altınordu'da bu sezon 19 maçta görev alan Erhan Erentürk kalesinde 27 gol gördü ve 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal merak edilenleri tek tek açıkladı! Mega mutasyon Türkiye’de görüldü mü?
Son dakika haberler: Kansere yenik düşen ünlü sanatçı sevenlerini yasa boğmuştu! Hüner Coşkuner bakın ölmeden önce ablasından ne istemiş...
Son dakika haberi: 3 bin lira borç aldı başına gelmeyen kalmadı! "Yıllardır bu kabusu yaşıyorum"
Luiz Gustavo'da son dakika! Fenerbahçe doktorları kararını verdi
Başkan Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık
Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu
Son dakika haberi: Market raflarına yeni düzenleme! 138 sayfalık rapor hazırlandı...
Son dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Ahmet Çakar'dan bomba iddia!
Bakanlık son dakika açıkladı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak?
OHAL Komisyonu raporunda çarpıcı FETÖ tespitleri! İşte örgütün ilk hedefi ve izlediği yol...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleye yeni aday!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA