Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleye yeni aday!

"BEŞİKTAŞ'LA BİR TAKIM ŞEYLER OLDU"

Beşiktaş iddiaları hakında da konuşan Erhan Ertürk, "Altınordu'yu sistem takımı olması nedeniyle tercih ettim. Kulübümüzün başarısı için çalışıyorum. Takımımla üst lige çıkıp bunun gururunu yaşamak isterim. Hedefim Süper Lig'de oynamak. Zaten transfer durumu oluşursa da kulübümüz önümü açacaktır. Beşiktaş konusunda ise bir takım şeyler oldu ama bunları konuşmak doğru olmaz. Sezon sonunda gelişmeler olabilir. Bekleyip, göreceğiz." açıklamasında bulundu.

25 yaşındaki kaleci Türkiye'de en çok beğendiği kalecinin Muslera olduğunu söylerken, Boffon'u da örnek aldığını ifade etti.

Altınordu'da bu sezon 19 maçta görev alan Erhan Erentürk kalesinde 27 gol gördü ve 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.