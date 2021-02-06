Son dakika: Fenerbahçeli taraftardan Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklama yapmak için stadın önüne çıktı. Albayrak, açıklama yapmaya hazırlanırken, sarı-lacivetli taraftar Okan Güler, "Buraya ne yüzle geldin." diyerek üzerine yürüdü.
Spor Şube ekipleri ile Albayrak'ın yakın korumasının müdahalesiyle saldırgan Okan Güler alandan uzaklaştırıldı. Albayrak daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe- Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'den Abdurrahim Albayrak’a saldırı | Video