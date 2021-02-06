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Son dakika: Fenerbahçeli taraftardan 'a saldırı!

'in 24. haftasında , deplasmanda 'yi yeni transfer 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı , "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı 'in saldırı girişimine maruz kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 22:01 Son Güncelleme: 6.2.2021 22:03 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçeli taraftardan Abdurrahim Albayrak'a saldırı!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklama yapmak için stadın önüne çıktı. Albayrak, açıklama yapmaya hazırlanırken, sarı-lacivetli taraftar Okan Güler, "Buraya ne yüzle geldin." diyerek üzerine yürüdü.

Spor Şube ekipleri ile Albayrak'ın yakın korumasının müdahalesiyle saldırgan Okan Güler alandan uzaklaştırıldı. Albayrak daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe- Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'den Abdurrahim Albayrak’a saldırı | Video

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Son dakika: Fenerbahçeli taraftardan Abdurrahim Albayrak'a saldırı!
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