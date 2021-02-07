Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Konya muhtemel 11’ler

Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig'in 24. Haftasında, Beşiktaş Vodafone Park'ta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadeleye ilişkin detayları araştırıyor. İşte Beşiktaş Konyaspor maçının saatleri ve muhtemel 11'ler…

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, Larin, Aboubakar

KONYASPOR: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

SAKAT VE CEZALI İSİMLER KİMLER?

Beşiktaş'ta Mensah ve Dorukhan'ın cezaları devam ederken Rıdvan ve Gökhan Töre'nin de sakatlıkları sürüyor. Karşılaşmada Cenk Tosun'un yer alıp almayacağı ise önümüzdeki saatlerde belli olacak.

Konuk ekip Konyaspor'da ise Aninic ve Alper'in sakatlıkları sürerken Musa, İbrahim ve Jevtovic'in durumları maç saatinde netleşecek.

Konyaspor 4 maçtır galip gelemezken ev sahibi Beşiktaş ise son 2 maçında üst üste puan kayıpları yaşamıştı.