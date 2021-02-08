Son dakika: Fenerbahçeli yöneticiden sert sözler "Galatasaray riyakarlık yapıyor, Arda Turan'a ceza verilmeli..."

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş: "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir."
FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ DANABAŞ: "ARDA TURAN'A CEZA VERİLMELİ..."
"Arda Turan denilen futbolcunun soyunma odasında ettiği küfürlere ceza verilmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız."
GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF GÜNAY: PSİKOLOJİK BİR DURUM VAR...
Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Yusuf Günay, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ın açıklamalarına yanıt verdi. "Onları anlıyorum, mağlubiyetin getirdiği bir durum söz konusu." diyen Yusuf Günay, Arda Turan'ın soyunma odası görüntüleri hakkında da açıklamalarda bulundu.
"PAYLAŞMASA HABERİ OLMAYACAKTI"
"Maçtan sonra soyunma odasında kutlama esnasında olan bir şey. Türkçe bilmeyen futbolcumuz sosyal medyada yanlışlıkla paylaştı. Paylaşmasa kimsenin haberi olmayacaktı. Elbette tasvip etmiyoruz ama iki olayı kıyaslamak doğru değil."