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: Fenerbahçeli yöneticiden sert sözler "Galatasaray riyakarlık yapıyor, Arda Turan'a ceza verilmeli..."

... Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından sular durulmuyor. 'in maç sonu açıklamalarının ardından Galatasaray'dan TFF'ye mektup yazılarak edilen küfürlerin hesabının sorulması gerektiği ifade edilmişti. Fenerbahçe yöneticisi , dün akşam katıldığı bir canlı yayında Arda Turan'a ceza verilmesi gerektiğini ifade ederken, 1907 tribünüe üç bin kişi alındığı iddialarını da yalanladı.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 08:02 Son Güncelleme: 8.2.2021 08:20 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçeli yöneticiden sert sözler Galatasaray riyakarlık yapıyor, Arda Turan'a ceza verilmeli...
Galatasaray, Kadıköy'de üç bin kişinin kendilerine küfür ettiğini ifade etmişti. Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "3.000 kişi alındığı ifade edilen 1907 tribününün seyirci kapasitesi 1.295 kişidir, bu yıllar boyu alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır." dedi. Danabaş ayrıca Arda Turan'a da ceza verilmesi gerektiğini ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş: "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir."

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ DANABAŞ: "ARDA TURAN'A CEZA VERİLMELİ..."

"Arda Turan denilen futbolcunun soyunma odasında ettiği küfürlere ceza verilmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız."

GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF GÜNAY: PSİKOLOJİK BİR DURUM VAR...

Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Yusuf Günay, Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ın açıklamalarına yanıt verdi. "Onları anlıyorum, mağlubiyetin getirdiği bir durum söz konusu." diyen Yusuf Günay, Arda Turan'ın soyunma odası görüntüleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

"PAYLAŞMASA HABERİ OLMAYACAKTI"

"Maçtan sonra soyunma odasında kutlama esnasında olan bir şey. Türkçe bilmeyen futbolcumuz sosyal medyada yanlışlıkla paylaştı. Paylaşmasa kimsenin haberi olmayacaktı. Elbette tasvip etmiyoruz ama iki olayı kıyaslamak doğru değil."

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Son dakika: Fenerbahçeli yöneticiden sert sözler "Galatasaray riyakarlık yapıyor, Arda Turan'a ceza verilmeli..."
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