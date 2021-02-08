Son dakika: Fenerbahçeli yöneticiden sert sözler "Galatasaray riyakarlık yapıyor, Arda Turan'a ceza verilmeli..."

Galatasaray, Kadıköy'de üç bin kişinin kendilerine küfür ettiğini ifade etmişti. Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "3.000 kişi alındığı ifade edilen 1907 tribününün seyirci kapasitesi 1.295 kişidir, bu yıllar boyu alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır." dedi. Danabaş ayrıca Arda Turan'a da ceza verilmesi gerektiğini ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...