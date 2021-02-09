Son dakika: Ankaragücü'nün yeni hocası Hikmet Karaman oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine 1996-97 sezonunda Kocaelispor ile başlayan Hikmet Karaman daha sonra sırasıyla Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor, Antalyaspor, Ankaragücü, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

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