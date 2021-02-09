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Son dakika: 'nün yeni hocası oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE 'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. MKE Ankaragücü Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 13:51 Son Güncelleme: 9.2.2021 13:58 ABONE OL
Son dakika: Ankaragücü'nün yeni hocası Hikmet Karaman oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine 1996-97 sezonunda Kocaelispor ile başlayan Hikmet Karaman daha sonra sırasıyla Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaragücü, Ankaraspor, Antalyaspor, Ankaragücü, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.

AYRINTILAR BİRAZDAN

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Son dakika: Ankaragücü'nün yeni hocası Hikmet Karaman oldu
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