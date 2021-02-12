Bu kararı, SABAH'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Hıncal Uluç, "Şimdi üstelik TFF'nin kurullarının görüntüyle ceza verilmez diye bir kararı var. Yani yayıncı kuruluşun elindeki görüntünün dahi ceza sebebi bile olmazken, Galatasaray'ın soyunma odasındaki bir Galatasaraylı'nın çektiği böyle bir videonun aniden hemen cart diye Arda'nın 2 hafta bir ceza verilmesi hukuk açısından fevkalade incelenmesi gereken bir konu."

Hıncal Uluç: Arda'nın yerinde olsam Anayasa Mahkemesi'ne giderim!