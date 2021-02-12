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: 'nın yerinde olsam 'ne giderim!

PFDK'nın derbisi sonrası soyunma odasındaki hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdiği Galatasaray Kaptanı Turan'ın cezasını da onadı. ve PFDK'nın bu kararını A Spor ekranlarında değerlendiren SABAH'ın usta yazarlarından , "Ben Arda'nın yerinde olsam 2 hafta falan bakmam, 'ne kadar götürürüm. Beni haksız yasa dışı bir delille cezalandırdı diye 'na tazminat davası açarım." dedi.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 23:02 Son Güncelleme: 12.2.2021 23:21 ABONE OL
Hıncal Uluç: Arda'nın yerinde olsam Anayasa Mahkemesi'ne giderim!

Süper Lig'in 24. haftasında derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi yeni transfer Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maç sonrası soyunma odası görüntüleri sosyal medyaya sızan Galatasaray Kaptanı Arda Turan, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men ve 13 bin lira para cezası gelmişti. Karara itiraz eden Galatasaray'a Tahkim'den de kötü haber geldi. Kurul Arda'nın cezasını onadı.

Bu kararı, SABAH'ın usta yazarlarından Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Hıncal Uluç, "Şimdi üstelik TFF'nin kurullarının görüntüyle ceza verilmez diye bir kararı var. Yani yayıncı kuruluşun elindeki görüntünün dahi ceza sebebi bile olmazken, Galatasaray'ın soyunma odasındaki bir Galatasaraylı'nın çektiği böyle bir videonun aniden hemen cart diye Arda'nın 2 hafta bir ceza verilmesi hukuk açısından fevkalade incelenmesi gereken bir konu."

Hıncal Uluç: Arda'nın yerinde olsam Anayasa Mahkemesi'ne giderim!

"Ben Arda'nın yerinde olsam 2 hafta falan bakmam, Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürürüm. Beni haksız yasa dışı bir delille cezalandırdı diye Türkiye Futbol Federasyonu'na tazminat davası açarım."

2 maç ceza alan Arda, kupadaki Alanyaspor maçında oynamazken ligdeki Kasımpaşa maçıyla cezasını tamamlayacak.

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Hıncal Uluç: Arda'nın yerinde olsam Anayasa Mahkemesi'ne giderim!
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