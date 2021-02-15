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Son dakika: Karagümrüklü yıldızı bizzat istedi! Maç sonrası transfer operasyonu...

Son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı başladı. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı sonrası İstanbul ekibinin yıldız futbolcusu için nabız yokladı. Başkan ve 'nun hedefindeki isim Senegalli kanat Alassane Ndao oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileriyle birebir görüştü ve "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 23:03 Son Güncelleme: 15.2.2021 23:08 ABONE OL
Son dakika: Ali Koç Karagümrüklü yıldızı bizzat istedi! Maç sonrası transfer operasyonu...

Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ten 24 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao için nabız yokladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Karagümrük maçı sonrası transferi bizzat masaya yatırdığı belirtildi. Ali Koç, Kırmızı-siyahlı ekibin yöneticileriyle birebir görüştü ve "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle iletişim haline geçmişti. 24 yaşındaki kanat, bu sezon Karagümrük formasıyla 25 maçta, 7 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

ALİ KOÇ BİZZAT İSTEDİ!

Cumartesi akşamı oynanan maçtan sonra ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Alassane Ndao'nun temsilcisi ve Karagümrüklü yetkililerle birebir görüştü. Koç, Ndao'yu çok beğendiğini belirterek, "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.

Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmi teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon Euro istedi. Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti. Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.

23 yaşındaki oyuncu, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, bu sezon Karagümrük'te başarılı olup, gelecek sezon Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesine gitmeyi arzu ettiğini söylemişti. Alassane Ndao'yu İspanya'dan da çok sayıda kulüp takip ediyor. (Ajansspor)

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