Son dakika: Ali Koç Karagümrüklü yıldızı bizzat istedi! Maç sonrası transfer operasyonu...

Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmi teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon Euro istedi. Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti. Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.