Marcus Rashford'a büyük onur! TIME'a kapak oldu...

Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'ın çocuklar için başlattığı için yardım kampanyasına 'Time Dergisi' kayıtsız kalamadı ve onurlandırdı. Genç futbolcu, geleceğin en etkili 100 insanı sayısının kapağında yer aldı.

Rashford, İngiliz hükümetinin salgın tedbirleri nedeniyle ilkokul çocuklarına yaptığı yemek yardımını kesmesi üzerine kampanya başlatmıştı. 23 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi ülke çapında büyük destek görmüş ve başbakan Boris Johnson yardımın kesilmesi yönündeki kararından vazgeçmişti.