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Rangerslı 5 futbolcu koronavirüs kurallarını ihlal etti!

ekiplerinden forması giyen 5 futbolcu koronavirüs kurallarını ihlal etti. 5oyuncunun polis tarafından basılan bir ev partisine katıldığı belirtildi. Olayı teknik direktör da doğrularken, futbolcular ile ilgili çözüm için ve ile iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 22:42 ABONE OL
Rangerslı 5 futbolcu koronavirüs kurallarını ihlal etti!

İskoçya Ligi ekiplerinden teknik direktörlüğünü Steven Gerrard'ın yaptığı Rangers'ta; Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey,Brian Kinnear ve Queen of the South'da kiralık olan Dapo Mebude koronavirüs kurallarını ihlal etti.

Beş oyuncunun polis tarafından basılan bir ev partisine katıldığı belirtildi. Olayı Gerrard da doğrularken, futbolcular ile ilgili çözüm için İskoç Futbol Federasyonu ve İskoç Hükümeti ile iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Oyuncuların para cezasına çarptırılacağını söyleyen 40 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada, ''İzole olurken, şimdilik kulüpten ve kadrodan çıkarıldılar. İzin verildiğinde onlarla yüz yüze oturup, konuşacağım" dedi.

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Rangerslı 5 futbolcu koronavirüs kurallarını ihlal etti!
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