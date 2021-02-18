Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Belçika basını yazdı! "Fenerbahçeli Samatta, Club Brugge'e transfer olacak"

Son dakika: Belçika basını yazdı! "Fenerbahçeli Samatta, 'e transfer olacak"

'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Belçika basını ise 17 maçta 4 gol atan Tanzanyalı forvetin sezon sonunda 'e transfer olacağını yazdı.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 11:57 Son Güncelleme: 18.2.2021 12:09 ABONE OL
Son dakika: Belçika basını yazdı! Fenerbahçeli Samatta, Club Brugge'e transfer olacak

Sabah.com.tr Dış Haberler - Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon 17 lig maçında sadece 4 gol atabilen 28 yaşındaki Tanzanyalı golcü, performansıyla Sarı-Lacivertliler'de hayal kırıklığı yarattı.



"EROL BULUT'UN TAKTİĞİNE UYMUYOR"

Belçika basınından Voetbal24.be sitesi ise Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi ve oyuncunun sezon sonunda Club Brugge'e transfer olacağını yazdı. Haberde Samatta'nın Fenerbahçe'ye oynamak için geldiği ancak teknik direktör Erol Bulut'un taktiklerine uymadığı kaydedildi.

Club Brugge'ün daha önce de Samatta'yı transfer etmek istediği belirtilen haberde, Belçika ekibinin devre arasında transfer edilen Bas Dost hamlesine rağmen Tanzanyalı golcüyü de kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kabine karar aldı: İşte Türkiye'nin normalleşme planı
Regaip Kandili mesajları ve sözleri: 2021 Resimli Regaip Kandil mesajları ve kısa, uzun, yeni, dualı kandil kutlama mesajı yayınlandı
SON DAKİKA: Bursa Uludağ'da intihar eden doktor Mustafa Yalçın son yolculuğuna uğurlandı! Kız arkadaşı ayakta durmakta zorlandı!
Son Dakika Haberi! MEB Ziya Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak cevabı: Ortaokullar, lise 9. ve 12. Sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?
SON DAKİKA: Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Beşiktaş'taki evinde bulunmuştu...
Son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayınında şok iddia! Eskişehir’de İlkay Tokkal eşi Emel Tokkal ve çocukları ölü bulunmuştu!
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Son dakika haber: Altın fiyatları için psikolojik destek kırıldı! Altın düşüşünü sürdürecek mi?
Son dakika: Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs aşısı uyarısı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Belçika basını yazdı! "Fenerbahçeli Samatta, Club Brugge'e transfer olacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA