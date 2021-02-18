Son dakika: Belçika basını yazdı! "Fenerbahçeli Samatta, Club Brugge'e transfer olacak"

Sabah.com.tr Dış Haberler - Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon 17 lig maçında sadece 4 gol atabilen 28 yaşındaki Tanzanyalı golcü, performansıyla Sarı-Lacivertliler'de hayal kırıklığı yarattı.
"EROL BULUT'UN TAKTİĞİNE UYMUYOR"
Belçika basınından Voetbal24.be sitesi ise Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi ve oyuncunun sezon sonunda Club Brugge'e transfer olacağını yazdı. Haberde Samatta'nın Fenerbahçe'ye oynamak için geldiği ancak teknik direktör Erol Bulut'un taktiklerine uymadığı kaydedildi.
Club Brugge'ün daha önce de Samatta'yı transfer etmek istediği belirtilen haberde, Belçika ekibinin devre arasında transfer edilen Bas Dost hamlesine rağmen Tanzanyalı golcüyü de kadrosuna katmak istediği vurgulandı.