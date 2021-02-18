Son dakika: Belçika basını yazdı! "Fenerbahçeli Samatta, Club Brugge'e transfer olacak"





"EROL BULUT'UN TAKTİĞİNE UYMUYOR"



Belçika basınından Voetbal24.be sitesi ise Mbwana Samatta ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi ve oyuncunun sezon sonunda Club Brugge'e transfer olacağını yazdı. Haberde Samatta'nın Fenerbahçe'ye oynamak için geldiği ancak teknik direktör Erol Bulut'un taktiklerine uymadığı kaydedildi.