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Drogba’nın oğlu , ilk profesyonel maçına çıktı!

Bir dönem ’da forma giyen dünya futbolunun efsane golcülerinde , 2018 yılında futbol kariyerini noktalandırmıştı. Fildişi Sahilli golcünün 2000 doğumlu oğlu , ilk profesyonel maçına çıktı.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 10:52 ABONE OL
Drogba’nın oğlu Isaac Drogba, ilk profesyonel maçına çıktı!

Didier Drogba'nın efsane haline geldiği Premier Lig ekiplerinden Chelsea altyapısında futbol kariyerine adım atan Isaac, Chelsea altyapısından ayrılarak Fransa takımlarından EA Guingnamp'a transfer oldu.

Guingnamp'ın alt yaş takımlarında bir süre yer alan genç oyuncu, 2021 Şubat ayında İtalya'nın 4. Ligi olan Serie D takımlarından Folgore Caratese'ye transfer oldu.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Caratese'nin Saluzzo takımını 4-1 mağlup ettiği maça yedek soyunan Isaac Drogba, karşılaşmanın son 10 dakikasında oyuna dahil oldu ve futbol kariyerindeki ilk profesyonel maçına çıktı.

Chelsea efsanelerinden John Terry, Isaac Drogba'nın kariyerindeki yükselişi için, "Onun bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum." demişti.

Kaynak: The Sun

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Drogba’nın oğlu Isaac Drogba, ilk profesyonel maçına çıktı!
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