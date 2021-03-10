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Son Dakika: , - maçına damga vurdu! Penaltı, kavga, sarı kart...

Son dakika haberi... ile arasında oynanan son 16 turu rövanş maçı nefesleri kesti. verdiği kararlarla maça damga vururken, - başrolünde yaşanan Dortmund-Sevilla futbolcuları arasındaki kavga da gecenin gündemine oturdu...

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Giriş Tarihi: 10.3.2021 07:09 Son Güncelleme: 10.3.2021 08:16 ABONE OL
Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

FIFA kokartlı hakemimiz , son 16 turunda oynanan - arasındaki rövanş maçına verdiği kararlarla damga vurdu. İşte detaylar...

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

- rövanş maçı, ilk karşılaşmada olduğu gibi yine nefes kesti ve izleyenleri gole doyurdu.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

İlk maçı evinde 3-2 kaybeden mücadeleye baskılı başlasa da kalesine bir türlü golü atamadı.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

HAALAND YİNE SAHNEDE

35. dakikada hızlı gelişen atakta Marco Reus'un asistinde altın çocuk golü attı ve Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

İkinci yarıya atak başlayan taraf bu kez Alman ekibi olurken, 'ın kararları geceye damgasını vurdu.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

GOL YOK AMA 1 POZİSYON ÖNCESİNDE PENALTI VAR

48. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı ancak , VAR incelemesi sonrası pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

Ancak Çakır, yine VAR incelemesinde bu golden bir dakika öncesi savunmasında Kounde'nin 'ı çektiğine hükmederek penaltı kararı verdi.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

BONO KURTARDI, ÇAKIR TEKRARLATTI

Topun başına geçen Haaland'ın vuruşunu kaleci kurtarmayı başardı.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

, VAR'dan gelen uyarı sonrası kaleci 'nun vuruş öncesinde kale çizgisini terk etmesi nedeniyle penaltıyı tekrarlattı.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

Yine topun başına geçen penaltıyı gole bu kez çevirmeyi başardı.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

HAALAND GOL SEVİNCİYLE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Genç yıldız attığı gol sonrası kalecisi 'nun üzerine giderek sevincini yaşadı.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

Bu harekete sinirlenen Sevillalı oyuncular, Haaland'ın üzerine yürüdü.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

yaşanan pozisyon sonrası 'dan ve 'dan 'a sarı kart gösterdi.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

Maçta 2-0 geriye düşen , 68 ve 90+6'da Youssef En Nesyri'nin attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi.

Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu

İspanyol ekibi kalan dakikalarda 1 gol bularak maçı uzatmaya götürmek istedi ancak Dortmund buna izin vermedi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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Son Dakika: Cüneyt Çakır, Borussia Dortmund-Sevilla maçına damga vurdu! Penaltı, kavga, sarı kart...
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