FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Borussia Dortmund - Sevilla arasındaki rövanş maçına verdiği kararlarla damga vurdu. İşte detaylar...
Borussia Dortmund - Sevilla rövanş maçı, ilk karşılaşmada olduğu gibi yine nefes kesti ve izleyenleri gole doyurdu.
İlk maçı evinde 3-2 kaybeden Sevilla mücadeleye baskılı başlasa da Borussia Dortmund kalesine bir türlü golü atamadı.
HAALAND YİNE SAHNEDE
35. dakikada hızlı gelişen atakta Marco Reus'un asistinde altın çocuk Erling Haaland golü attı ve Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya atak başlayan taraf bu kez Alman ekibi olurken, Cüneyt Çakır'ın kararları geceye damgasını vurdu.
GOL YOK AMA 1 POZİSYON ÖNCESİNDE PENALTI VAR
48. dakikada Erling Haaland takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı ancak Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Ancak Çakır, yine VAR incelemesinde bu golden bir dakika öncesi Sevilla savunmasında Kounde'nin Erling Haaland'ı çektiğine hükmederek penaltı kararı verdi.
BONO KURTARDI, ÇAKIR TEKRARLATTI
Topun başına geçen Haaland'ın vuruşunu kaleci Bono kurtarmayı başardı.
Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası kaleci Bono'nun vuruş öncesinde kale çizgisini terk etmesi nedeniyle penaltıyı tekrarlattı.
Bu harekete sinirlenen Sevillalı oyuncular, Haaland'ın üzerine yürüdü.
Cüneyt Çakır yaşanan pozisyon sonrası Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve Sevilla'dan Joan Jordan'a sarı kart gösterdi.
Maçta 2-0 geriye düşen Sevilla, 68 ve 90+6'da Youssef En Nesyri'nin attığı gollerle durumu 2-2'ye getirdi.
İspanyol ekibi kalan dakikalarda 1 gol bularak maçı uzatmaya götürmek istedi ancak Dortmund buna izin vermedi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.