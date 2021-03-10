Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mostafa Mohamed için bomba iddia! Galatasaray'dan önce...

Son dakika: için bomba iddia! 'dan önce...

Son dakika haberi... Mısır basını, 'daki performansıyla adından söz ettiren ve attığı gollerle dikkat çeken ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.3.2021 11:25 Son Güncelleme: 10.3.2021 12:00 ABONE OL
Son dakika:

devre arasında kulübünden satın alma opsiyonuyla 'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Son dakika:

Performansıyla adından söz ettiren ve golleriyle dikkatleri üzerine çeken Mohamed ile ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Son dakika:

Yükselen form grafiğinin ardından Mısırlı golcü ile Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Son dakika:

YÖNETİCİLERİ ARAMIŞ

Bu gelişmelerin 23 yaşındaki santrforu da harekete geçirdiği, Mustafa Muhammed'in bu konuyla ilgili gerçekleri öğrenmek üzere çaba gösterdiği ortaya çıktı.

Son dakika:

Mısır'ın Akhbar Elyom gazetesinde yayınlanan habere göre Mustafa Muhammed, bonservisini elinde bulunduran kulübünün yetkililerini arayarak onlarla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika:

"CRYSTAL PALACE TEKLİF YAPTI MI?"

Yıldız futbolcunun görüşmede Zamalekli yetkililerden, 'ın kendisi için kulübe bir teklif yapıp yapmadığını sorarak, İngiliz ekibinden Mısır ekibine ulaşan bir talep olup olmadığını öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

Son dakika:

Zamalekli idarecilerin ise konuyla ilgili Mustafa'ya yanıt olarak, kendilerine kulübünden şu aşamada gelen bir teklif bulunmadığını ilettikleri belirtildi.

Son dakika:

ile 6 lig maçına çıkan oyuncu 5 gol kaydetti. 1 gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.

Son dakika:

kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mustafa Muhammed için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Bakan Koca'nın açıkladığı risk haritasındaki 26 ilde kırmızı telaşı!
Son dakika | MEB'de sıcak gündem: Okullar yaz boyu açık olacak!
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ara tatil ve yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak ve bu dönem ara tatil olmayacak mı?
SON DAKİKA | Koronavirüste sıcak gelişme: Yeni risk grubu keşfedildi!
Son Dakika - Survivor’da kim elendi? 9 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim belli oldu mu? İşte elenen o isim
Birol Güven duayen oyuncu Rasim Öztekin'in krizden 20 dakika önce gönderdiği mesajı paylaştı
SON DAKİKA || Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda yüz yüze sınavlar hakkında kararını açıkladı
Son dakika | Ekonomide milyonlara nefes aldıran kritik kararlar!
Paraya para demiyorlar! Türkiye’de en çok kazandıran meslekler belli oldu
Son dakika: Galatasaray'da ilk ayrılık! Sivasspor maçında gündem olmuştu sezon sonu ülkesine dönüyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mostafa Mohamed için bomba iddia! Galatasaray'dan önce...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA