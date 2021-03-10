Son dakika: Mostafa Mohamed için bomba iddia! Galatasaray'dan önce...

Galatasaray devre arasında Zamalek kulübünden satın alma opsiyonuyla Mostafa Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Performansıyla adından söz ettiren ve golleriyle dikkatleri üzerine çeken Mohamed ile ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.
Yükselen form grafiğinin ardından Mısırlı golcü ile Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği ileri sürülmüştü.
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Bu gelişmelerin 23 yaşındaki santrforu da harekete geçirdiği, Mustafa Muhammed'in bu konuyla ilgili gerçekleri öğrenmek üzere çaba gösterdiği ortaya çıktı.
Mısır'ın Akhbar Elyom gazetesinde yayınlanan habere göre Mustafa Muhammed, bonservisini elinde bulunduran Zamalek kulübünün yetkililerini arayarak onlarla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
"CRYSTAL PALACE TEKLİF YAPTI MI?"
Yıldız futbolcunun görüşmede Zamalekli yetkililerden, Crystal Palace'ın kendisi için kulübe bir teklif yapıp yapmadığını sorarak, İngiliz ekibinden Mısır ekibine ulaşan bir talep olup olmadığını öğrenmeye çalıştığı bildirildi.
Zamalekli idarecilerin ise konuyla ilgili Mustafa'ya yanıt olarak, kendilerine Crystal Palace kulübünden şu aşamada gelen bir teklif bulunmadığını ilettikleri belirtildi.
Galatasaray ile 6 lig maçına çıkan oyuncu 5 gol kaydetti. 1 gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.
Zamalek kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mustafa Muhammed için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor. (Milliyet)