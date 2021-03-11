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Manchester United'ı durdurdu!

ilk maçında Manchester United sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar 50'de ile öne geçerken Milan, 90+2'de eski Fenerbahçeli 'in golüyle eşitliği sağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 11.3.2021 23:01 Son Güncelleme: 11.3.2021 23:14 ABONE OL
Manchester United'ı Simon Kjaer durdurdu!

Old Trafford'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna dahil olan Amad Diallo Traore, 50. dakikada Manchester United'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın ilk yarısında Manchester United'da Harry Maguire, %100'lük gol pozisyonu kaçırdı.

Opta verilerine göre; Fildişi Sahilili Amad Diallo Traore, böylece Manchester United formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç yabancı oyuncu oldu.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer, Milan'a beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev almadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında 20:55 seasında oynanan diğer karşılaşmalarda alınan skorlar ise şöyle:

Dynamo Kiev - Villarreal: 0-2
Slavia Prag - Rangers: 1-1
Ajax - Young Boys: 3-0

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Manchester United'ı Simon Kjaer durdurdu!
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