Berna Gözbaşı: "Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü!"

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 61'e yükseltti ve lider Beşiktaş ile puan farkını tekrar 2'ye indirmeyi başardı. Kayserispor ise bu mağlubiyetle 31 puanda kaldı.

"ADALET İSTEYENLERİ TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular. Daha fazla konuşmayacağım" diye konuştu.

"BAŞKANIM DUYGUSAL YAKLAŞTI"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise; "Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olarak görüldü. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var ama biz oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama doğrusu bu, gerçek bu." dedi.