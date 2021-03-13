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CANLI | - ! İlk yarı oynanıyor

'in 30. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan Akdeniz derbisi saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Müsabaka öncesinde Alanyaspor'un 46, son 13 maçın kaybetmeyen Antalyaspor'un ise 36 puan bulunuyor. Maçın ilk yarısı golsüz devam ediyor. Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 13.3.2021 16:01 Son Güncelleme: 13.3.2021 16:16 ABONE OL
CANLI | Alanyaspor - Antalyaspor! İlk yarı oynanıyor

Süper Lig'in 30. haftası Akdeniz derbisine sahne oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki müsabakada Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.

Zorlu karşılaşma saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'de ekranlara geliyor. Maçı Sarper Barış Saka yönetiyor.

Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor ligin geride kalan diliminde 46 puan toplarken, Ersun Yanal ile son 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor ise 36 puanda.

Mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Alanyaspor: Marafona; Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje; Hasan Hüseyin, Siopis, Salih; Davidson, Mustafa, Babacar.

Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Eren; Hakan, Nuri; Imeri, Orgill, Gökdeniz.

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CANLI! ALANYASPOR 0-0 ANTALYASPOR

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CANLI | Alanyaspor - Antalyaspor! İlk yarı oynanıyor
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