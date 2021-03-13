CANLI | Alanyaspor - Antalyaspor! İlk yarı oynanıyor

Süper Lig'in 30. haftası Akdeniz derbisine sahne oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki müsabakada Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.
Zorlu karşılaşma saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 1'de ekranlara geliyor. Maçı Sarper Barış Saka yönetiyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor ligin geride kalan diliminde 46 puan toplarken, Ersun Yanal ile son 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor ise 36 puanda.
Mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Alanyaspor: Marafona; Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje; Hasan Hüseyin, Siopis, Salih; Davidson, Mustafa, Babacar.
Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Eren; Hakan, Nuri; Imeri, Orgill, Gökdeniz.
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