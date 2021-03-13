BİR BASAMAK DAHA DÜŞMEYE RAMAK KALDI

Önceki gecenin bizi en fazla etkileyen sonucu ise Çekya'da alındı. Slavia Prag, 1-0 öne geçtiği maçta Rangers ile berabere kalırken, bu sonuçla birlikte 18. sırada olan Çekya ile aramızda olan puan farkı 0.100'e düşmüş oldu. Son 16 turu rövanş karşılaşmasında olası bir Prag beraberliği bile Türkiye'nin 18. sıraya inmesi için yeterli olacak.