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Son dakika: Slavia Prag maçı sonrası sıralamasında 18. sıraya düşme ihtimalimiz arttı

sıralamasında rakip olduğumuz ve yoluna devam eden 5 ülkenin 4’ünün takımları son 16 turu ilk maçlarında kaybederken, kötü haber ’dan geldi. Prag’daki beraberlikle 18. basamak riskimiz arttı...

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 13.3.2021 11:17 Son Güncelleme: 13.3.2021 11:25 ABONE OL
Son dakika: Slavia Prag maçı sonrası ülke puanı sıralamasında 18. sıraya düşme ihtimalimiz arttı

UEFA ülke puanı sıralamasında her geçen yıl biraz daha geriye giden Türkiye, önceki gece alınan sonuçlar sonrası az da olsa teselli buldu. Bu sezonu 11. sırada tamamlayan ülkemiz, önümüzdeki sezon sıralamasında şu an için 17. durumdayken, listede doğrudan rakibimiz olan ekiplerin neredeyse hepsi kötü sonuçlar aldı.



Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb, Tottenham deplasmanından eli boş ayrılırken, Norveç ekibi Molde de Granada'ya kaybetti. Yunanistan'dan Olympiakos, Arsenal'e yenilirken, İsviçre'den Young Boys da Ajax'a mağlup oldu.

BİR BASAMAK DAHA DÜŞMEYE RAMAK KALDI
Önceki gecenin bizi en fazla etkileyen sonucu ise Çekya'da alındı. Slavia Prag, 1-0 öne geçtiği maçta Rangers ile berabere kalırken, bu sonuçla birlikte 18. sırada olan Çekya ile aramızda olan puan farkı 0.100'e düşmüş oldu. Son 16 turu rövanş karşılaşmasında olası bir Prag beraberliği bile Türkiye'nin 18. sıraya inmesi için yeterli olacak.

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Son dakika: Slavia Prag maçı sonrası ülke puanı sıralamasında 18. sıraya düşme ihtimalimiz arttı
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