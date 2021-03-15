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Son dakika: Karagümrük'te ile yollar ayrıldı! Şota, Nobre ve iddiası

Sivasspor deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında Karagümrük'te teknik direktör 'la yollar ayrıldı. Maçın hemen ardından alınan bu karara rağmen kulüp resmi açıklama yapmadı. Kulislerde yeni hoca olarak 'nin adı geçse de, şu anda ve 'in gündemde olduğu iddia ediliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 14:55 Son Güncelleme: 15.3.2021 15:09 ABONE OL
Son dakika: Karagümrük'te Şenol Can ile yollar ayrıldı! Şota, Nobre ve Hüseyin Çimşir iddiası

Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor deplasmanına giden ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Karagümrük'te Teknik Direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı.

ŞOTA ARVELADZE, NOBRE VE HÜSEYİN ÇİMŞİR İDDİASI
Karşılaşmanın hemen ardından yaşanan yol ayrımının ardından kırmızı-siyahlı ekip yeni hoca arayışlarına başladı. Kulislerde Şota Arveladze'nin adı geçse de, şu anda Mert Nobre ve Hüseyin Çimşir'in gündemde olduğu iddia ediliyor.

Ancak taraftarlar bu 2 isme karşı tepkili. Kırmızı-siyahlılar, Nobre ve Hüseyin Çimşir'in şu ana kadar gösterdiği performans nedeniyle Karagümrük'te başarılı olamayacağını belirtirken, yabancı hocadan yana tavır koymuş durumda. Teknik Direktör Şenol Can'la yollarını cumartesi günü maçın ardından ayıran yönetim, 48 saat geçmesine karşın şu ana kadar bir herhangi bir açıklama yapmadı.

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Son dakika: Karagümrük'te Şenol Can ile yollar ayrıldı! Şota, Nobre ve Hüseyin Çimşir iddiası
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