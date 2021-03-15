Ancak taraftarlar bu 2 isme karşı tepkili. Kırmızı-siyahlılar, Nobre ve Hüseyin Çimşir'in şu ana kadar gösterdiği performans nedeniyle Karagümrük'te başarılı olamayacağını belirtirken, yabancı hocadan yana tavır koymuş durumda. Teknik Direktör Şenol Can'la yollarını cumartesi günü maçın ardından ayıran yönetim, 48 saat geçmesine karşın şu ana kadar bir herhangi bir açıklama yapmadı.