Son sözü biz söyleriz!

İki haftada kaybedilen 5 puan ve Belhanda depremi ile Kayseri'ye giden Galatasaray, krizden çıkmasını bildi. 3-0'lık net galibiyetle Kadir Has'tan ayrılan sarı-kırmızılılarda skor kadar teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları da merak ediliyordu. Terim, basın toplantısında yönetimi zor durumda bırakacak tek kelime etmezken,dedi. Kameralar önünde camiaya birlik mesajı veren İmparator'un Kayseri deplasmanı öncesinde oyuncularına özel bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Çift forvetliTerim, maç taktiğini anlattıktan sonra takımını şu sözlerle motive etti:Terim'in motivasyonu sahaya da yansıdı. Galatasaray, Kayseri'de sergilediği futbolla şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, İspanya'daki tedavisinde tüm gününü Falcao ile birlikte geçiren özel doktoru Joaquin Juan'ı sosyal medyada mesaj yağmuruna tuttu. İşte paylaşımlar: "Emre Taşdemir de size tedavi olsun!", "Eğer şampiyon olursak şampiyonluk primi verilmeli", "Falcao'nun doktoru derhal Dünya Sağlık Örgütü'nün başına getirilsin!", "Falcao senden özür diliyorum dediklerim için ama seni iyi eden doktorun ellerinden öpüyorum."İlk 11'deki yerini golleriyle alan Falcao, artık maçlardan sonra ağrı hissetmiyor. Yıldız futbolcu, Güney Amerikalı arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmaları ile de hepsini çıkışa geçirdiSon iki haftada attığı 3 golle futbola dönen Radamel Falcao, ilk 11'deki yerini de geri aldı. Kolombiyalı yıldızın performansının ardında, Madrid'deki tedavisi yatıyor.Madrid'deki özel klinikte bir ay tedavi olan 35 yaşındaki golcü, sapasağlam Florya'ya döndü.Tecrübeli futbolcunun, artık maçlardan sonra vücudunda hiçbir ağrı hissetmediği öğrenildi. Tamamen sağlığına kavuşması da performansını olumlu yönde etkiledi. Goller attıkça güven depolayan Falcao, Galatasaray'ın yeni saha içi lideri oldu. Maç öncesi Güney Amerikalı oyunculara motivasyon konuşmaları yapan yıldız oyuncudan hocası da çok memnun.