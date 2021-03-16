Son dakika: Real Madrid 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Bu gole cevap gecikmedi. 1 dakikada sonra sahneye çıkan Asensio, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

Son 2 sezonda son 16 turunda Devler Ligi'ne veda eden Real Madrid, şeytanın bacağını kırdı ve çeyrek finalist oldu.