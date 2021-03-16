Son dakika: Real Madrid 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Son dakika... Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geldi. Estadio Alfredo Di Stéfano'daki rövanş mücadelesini deneyimli hakem Danny Makkelie yönetti.
İtalya'daki ilk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, ikinci karşılaşmada da rakibine şans tanımadı. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı Benzema'nın 34. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
60. dakikada kaptan Ramos, penaltıdan farkı 2'ye çıkaran isim oldu. İtalyan temsilcisi, 83. dakikada Muriel'in serbest vuruştan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Bu gole cevap gecikmedi. 1 dakikada sonra sahneye çıkan Asensio, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.
Son 2 sezonda son 16 turunda Devler Ligi'ne veda eden Real Madrid, şeytanın bacağını kırdı ve çeyrek finalist oldu.