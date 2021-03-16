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Giriş Tarihi: 17.3.2021 00:52 Son Güncelleme: 17.3.2021 00:58

Son dakika: 2 yıl sonra 'nde çeyrek finalde

Son dakika: Real Madrid 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Son dakika... son 16 turu rövanş maçında , evinde 'yı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İspanyol devi, İtalyan ekibini ikinci maçta ise 3-1 devirdi ve toplamda 4-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Madrid'in gollerini , (penaltı) ve Asensio atarken, Atalanta'nın tek sayısını Muriel frikikten kaydetti.

Son dakika... Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geldi. Estadio Alfredo Di Stéfano'daki rövanş mücadelesini deneyimli hakem Danny Makkelie yönetti.

İtalya'daki ilk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, ikinci karşılaşmada da rakibine şans tanımadı. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı Benzema'nın 34. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

60. dakikada kaptan Ramos, penaltıdan farkı 2'ye çıkaran isim oldu. İtalyan temsilcisi, 83. dakikada Muriel'in serbest vuruştan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs

Bu gole cevap gecikmedi. 1 dakikada sonra sahneye çıkan Asensio, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

Son 2 sezonda son 16 turunda Devler Ligi'ne veda eden Real Madrid, şeytanın bacağını kırdı ve çeyrek finalist oldu.

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Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Son dakika: Real Madrid 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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