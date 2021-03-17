Aras Kargo’dan santraya teslimat

A Spor, Aras Kargo ve TFF dün Türk futbolunda bir ilke daha imza attı. Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının topları Aras Kargo tarafından taşındı. Aras Kargo, Riva Tesisleri'nde TFF-UEFA Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den teslim aldığı maç topunu özel olarak hazırlanan mini araç ile orta sahaya kadar taşıdı ve hakem Fırat Aydınus'a teslim etti. Organizasyon bugünkü Antalyaspor-Alanyaspor maçında da tekrarlanacak ve Aras Kargo finalde de toplarla birlikte Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.