Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına dün başladı. Sarı-lacivertlilerde oyundan çıktıktan sonra buz tedavisi gören Novak'ın sıkıntılı bir durumunun olmadığı ifade edilirken, karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Gökhan'ın yerinde ise Nazım görev yapacak. Orta alanda da derbiye özel değişim olacak. Sosa'nın fiziksel olarak zorlu karşılaşmayı kaldıramayacağını düşünen teknik heyet, bu nedenle İrfan Can'ı takıma dahil edecek. Gustavo-Mertİrfan orta sahasıyla maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Pelkas yine solda görev alacak. Santrfor bölgesinde ise cezası biten Valencia'nın yer alması bekleniyor.