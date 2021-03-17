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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:01 Son Güncelleme: 17.3.2021 13:07

Son dakika: 'dan maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! , Bilic, ...

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Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

, 'de A Milli Takımımız'a elenmesini hala unutamıyor. , ve -Hırvatistan maçı için 13 yıl sonra çarpıcı ifadeler kullanan Hırvat 24sata sitesi, 'le de özel röportaj yaptı. İşte detaylar...

, 'de A Milli Takımımız'a elenmelerini hala unutamıyor. Hırvat basınından 24sata sitesi, "Hırvat sporunun en büyük trajedileri" başlıklı haberinde EURO 2008'de ülkemize elenmelerine 5. sıradan yer verdi.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

- maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanılan haberde, 'ün özel röportajı da yer aldı. İşte o ifadeler...

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

"'de grubun ilk maçında Avusturya'yı 1-0, Almanya'yı 2-1 ve Polonya'yı 1-0 yenerek kendimizden emin bir şekilde Prater Stadı'na koştuk.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

Rakibimiz, son anda mucizevi bir şekilde Çekya'yı yenerek gruptan çıkan ve çeyrek finaller için son treni yakalamayı başaran 'ydi.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

"TÜRKİYE TAKIMI ZAR ZOR BİR ARAYA GETİREBİLMİŞTİ"

Bilic'in 'ye karşı fazla deneyimi yoktu ve Almanya maçındaki aynı kadroyu oynatmaya karar verdi.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

ise 'in öncülüğündeki takımı zar zor bir araya getirebilmişti. Çok sayıda eksik oyuncusu vardı.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

Anlamsız bir oyunda belirgin bir üstünlüğümüz vardı fakat çok büyük bir şansımız da yoktu.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

"112. DAKİKA HIRVAT FUTBOL TARİHİNE KARA HARFLERLE YAZILDI"

Luka Modric'in 119. dakikada gücünün son damlasını kullanarak topu ağlarla buluşturan Ivan Klasnic'e gönderdiği top sonrası bir coşku patlaması yaşandı ve bu duygu bize Almanya'yı yeniden yaşattı.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

Ancak 122. dakikada Hırvat futbol tarihine kara harflerle yazılacak olan o anlar yaşandı.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

"TEK BİR HATAYLA HER ŞEY SIFIRLANDI"

Yani 'ün, Pletikosa'nın kalesinin üst direğine 16 metreden vurarak gönderdiği o topa, stoperlerimizin tüm turnuva boyunca ilk kez tehlikeli bir pozisyonu durdurmak için geç kaldığı o ana kadar...

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

Tek bir hatayla beraber, her şey sıfırlandı. Oyuncular adeta şoka girdi ve morallerinin bozulmasıyla penaltılara gitti.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

En kritik anlarda zihnen çöktük ve zafer sarhoşu Türkler zalim bir şekilde hesabımızı kesti.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

Arda, Semih ve Hamit Altıntop golleri atarken, Modric, Rakitic ve Petric kaçırdı. , Avrupa Şampiyonası tarihinin en dramatik finalini yaşadı.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

"HIRVAT OYUNCULAR BUGÜN BİLE O MAÇI UNUTAMIYOR"

Bu maçtan aylar sonra bile 'Eğer Bilic kutlamalara başlamış olmasaydı, Rakitic o topa vurmuş olsaydı neler olacaktı?' diye konuşuluyordu.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

Hırvat oyuncular o maçı için bugün hala hayatlarının en acı verici oyunu olduğunu söylüyor.

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

SEMİH ŞENTÜRK: O GOLÜ 1000 KEZ İZLEMİŞİMDİR

de 24sata'ya verdiği röportajda o golü ve daha sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

Kariyerimin en iyi hamlesi ve en iyi oyunuydu. Bugün bile o attığım golün videosunu sık sık izlerim. Muhtemelen 1000 kez izlemişimdir."

Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...

"O geceyi asla unutmayacağım, o hamleyi ve o golü. 'a attığım o gol hayatımı değiştirdi. O geceden yıllar sonra bile taraftarlar beni sokakta gördüğünde durdurup tebrik etti.

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Son dakika: Hırvatistan'dan Türkiye maçı için 13 yıl sonra olay itiraf! Fatih Terim, Bilic, Semih Şentürk...
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