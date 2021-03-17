Hırvatistan, EURO 2008'de A Milli Takımımız'a elenmelerini hala unutamıyor. Hırvat basınından 24sata sitesi, "Hırvat sporunun en büyük trajedileri" başlıklı haberinde EURO 2008'de ülkemize elenmelerine 5. sıradan yer verdi.
Hırvatistan-Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanılan haberde, Semih Şentürk'ün özel röportajı da yer aldı. İşte o ifadeler...
"Euro 2008'de grubun ilk maçında Avusturya'yı 1-0, Almanya'yı 2-1 ve Polonya'yı 1-0 yenerek kendimizden emin bir şekilde Prater Stadı'na koştuk.
Rakibimiz, son anda mucizevi bir şekilde Çekya'yı yenerek gruptan çıkan ve çeyrek finaller için son treni yakalamayı başaran Türkiye'ydi.
"TÜRKİYE TAKIMI ZAR ZOR BİR ARAYA GETİREBİLMİŞTİ"
Bilic'in Türkiye'ye karşı fazla deneyimi yoktu ve Almanya maçındaki aynı kadroyu oynatmaya karar verdi.
Türkiye ise Fatih Terim'in öncülüğündeki takımı zar zor bir araya getirebilmişti. Çok sayıda eksik oyuncusu vardı.
Anlamsız bir oyunda belirgin bir üstünlüğümüz vardı fakat çok büyük bir şansımız da yoktu.
"112. DAKİKA HIRVAT FUTBOL TARİHİNE KARA HARFLERLE YAZILDI"
Luka Modric'in 119. dakikada gücünün son damlasını kullanarak topu ağlarla buluşturan Ivan Klasnic'e gönderdiği top sonrası bir coşku patlaması yaşandı ve bu duygu bize Almanya'yı yeniden yaşattı.
Ancak 122. dakikada Hırvat futbol tarihine kara harflerle yazılacak olan o anlar yaşandı.
"TEK BİR HATAYLA HER ŞEY SIFIRLANDI"
Yani Semih Şentürk'ün, Pletikosa'nın kalesinin üst direğine 16 metreden vurarak gönderdiği o topa, stoperlerimizin tüm turnuva boyunca ilk kez tehlikeli bir pozisyonu durdurmak için geç kaldığı o ana kadar...
Tek bir hatayla beraber, her şey sıfırlandı. Oyuncular adeta şoka girdi ve morallerinin bozulmasıyla penaltılara gitti.
En kritik anlarda zihnen çöktük ve zafer sarhoşu Türkler zalim bir şekilde hesabımızı kesti.
Arda, Semih ve Hamit Altıntop golleri atarken, Modric, Rakitic ve Petric kaçırdı. Hırvatistan, Avrupa Şampiyonası tarihinin en dramatik finalini yaşadı.
"HIRVAT OYUNCULAR BUGÜN BİLE O MAÇI UNUTAMIYOR"
Bu maçtan aylar sonra bile 'Eğer Bilic kutlamalara başlamış olmasaydı, Rakitic o topa vurmuş olsaydı neler olacaktı?' diye konuşuluyordu.
Hırvat oyuncular o maçı için bugün hala hayatlarının en acı verici oyunu olduğunu söylüyor.
SEMİH ŞENTÜRK: O GOLÜ 1000 KEZ İZLEMİŞİMDİR
Semih Şentürk de 24sata'ya verdiği röportajda o golü ve daha sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:
Kariyerimin en iyi hamlesi ve en iyi oyunuydu. Bugün bile o attığım golün videosunu sık sık izlerim. Muhtemelen 1000 kez izlemişimdir."
"O geceyi asla unutmayacağım, o hamleyi ve o golü. Hırvatistan'a attığım o gol hayatımı değiştirdi. O geceden yıllar sonra bile taraftarlar beni sokakta gördüğünde durdurup tebrik etti.