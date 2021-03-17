"TEK BİR HATAYLA HER ŞEY SIFIRLANDI"

Yani Semih Şentürk'ün, Pletikosa'nın kalesinin üst direğine 16 metreden vurarak gönderdiği o topa, stoperlerimizin tüm turnuva boyunca ilk kez tehlikeli bir pozisyonu durdurmak için geç kaldığı o ana kadar...