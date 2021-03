Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, kulüp dergisine konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, saha dışında sakin bir insan olduğunu ve sahaya da bunu yansıtmaya çalıştığını belirterek, "Dürüst ve temiz oyun oynamaya çalışan biriyim. Maç sırasında hakemlerle, rakip oyuncularla uğraşmam. Müdahalelerimi rakip oyuncuya zarar vermek için yapmam, o an hangi müdahaleyi yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Fizik olarak güçlü ve hava toplarında da etkiliyimdir. Takımım için hangisi doğru ve gerekliyse onu yapmaya çalışırım.dedi.Trabzonspor'a transfer sürecini de değerlendiren Sambacı, "Teklifi öğrendiğimde araştırma yaptım ve Trabzonspor'u tanıdım, büyüklüğünü gördüm. Gelecekle ilgili planlarını öğrendim. Trabzonspor size kapılarını açmışken, o kapıları kapatamazsınız. Mutlaka gelmek istersiniz." ifadelerini kullandı."Kulüpten içeri ilk girdiğimde burada genç ve yetenekli bir takım olduğunu gördüm. Burada gelecek var. Küçük dokunuşlarla, küçük noktaların düzeltilmesiyle, mevcut futbolcularımıza yeni şeyler katarak çok büyük bir gelecek inşa edebiliriz.""Her takımın, her oyuncunun, her insanın bir hedefi olması gerektiğine inanıyorum. Eğer bir hedefiniz yoksa, hiçbir yere varamazsınız. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, bir yere varmanız mümkün değil. Hayat tarzım hep bu yönde oldu."