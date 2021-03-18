Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği! Erol Bulut gerçek yerini biliyor...

BULUT GERÇEK YERİNİ BİLİYOR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, basınla gerçekleştirdiği bir sohbet toplantısında Pelkas'ı çok yönlü bir oyuncu olarak tarif ederken, "Hücumun her bölgesinde oynar. Ancak en iyi olduğu yer 10 numara veya ikinci forvet" demişti.