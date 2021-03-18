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Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:29 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:52

Trabzon'da bekleniyor! Yeni teklifi reddetti...

Trabzon'da Fode Koita bekleniyor! Yeni teklifi reddetti...

'da sakat isimler dönmeye başladı. Erzurumspor maçında oynayamayan takımla çalışmaya başlarken diğer yandan hafif sakatlığı olan Edgar takımdan ayrı koşu yaptı. Diğer yandan gözler 'ya çevrildi. Bordo-mavili takım, Koita transferi için sezon sonunu bekliyor. 'nın Kasımpaşa'nın sunduğu yeni sözleşmeyi reddettiği ortaya çıktı.

Bu hafta Ankaragücü takımını konuk edecek olan Trabzonspor'da sakatlardan iyi haber geldi. Berat Özdemir ve Edgar çalışmalara başladı.

BERAT ÖZDEMİR'DEN İYİ HABER GELDİ

Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda hafif sakatlığı bulunan Edgar takımdan ayrı olarak koşu yaparken, Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir ise takımla çalıştı.

EKUBAN VE NWAKAEME'YE ÖZEL TERAPİ

Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen Ekuban ve Nwakaeme için kolları sıvadı. Ekibindeki zihinsel performans antrenörünün de bu oyuncularla bire bir ilgilenmesini isteyen Avcı, iki futbolcunun fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel bir yorgunluk geçirdiğini düşünüyor.

KOİTA İÇİN SEZON SONU BEKLENİYOR

Bordo-mavili ekibin, devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak kulübüyle anlaşamadığı Fode Koita için sezon sonunu beklediği bildirildi. Devre arasında sözleşme uzatmadığı için Kasımpaşa'da kadro dışı kalan ve geçen hafta affedilen 30 yaşındaki forvetin, Trabzonspor'a gelmek için İstanbul ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtildi.

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Trabzon'da Fode Koita bekleniyor! Yeni teklifi reddetti...
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