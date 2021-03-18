Trabzon'da Fode Koita bekleniyor! Yeni teklifi reddetti...

Bu hafta Ankaragücü takımını konuk edecek olan Trabzonspor'da sakatlardan iyi haber geldi. Berat Özdemir ve Edgar çalışmalara başladı.

BERAT ÖZDEMİR'DEN İYİ HABER GELDİ

Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda hafif sakatlığı bulunan Edgar takımdan ayrı olarak koşu yaparken, Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir ise takımla çalıştı.

EKUBAN VE NWAKAEME'YE ÖZEL TERAPİ

Trabzonspor teknik Direktörü Abdullah Avcı son haftalarda performanslarında düşüş gözlenen Ekuban ve Nwakaeme için kolları sıvadı. Ekibindeki zihinsel performans antrenörünün de bu oyuncularla bire bir ilgilenmesini isteyen Avcı, iki futbolcunun fiziksel yorgunluktan ziyade zihinsel bir yorgunluk geçirdiğini düşünüyor.