Tsimikas için Ozan devrede

Galatasaray sol bek için yeni bir isme yöneldi. Marcelo Saracchi ile devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta oynayan Van Aanholt'u gündemine almıştı. Galatasaray'ın radarına giren ikinci isim de Ada'dan ve tanıdık bir de aracı var: Ozan Kabak…G.Saray,ancak forma giymekte zorlananYunan futbolcu Kostas Tsimikasile ilgileniyor. Liverpool'un daoyuncuyu kiralamak istemesi Aslan'ınelini güçlendiriyor. OzanKabak'tan da G.Saray ile ilgili bilgileralan Tsimikas'ın iki yıllığınasarı-kırmızılı formayı giymesi içintemaslar sürüyor. 1996 doğumlusol bek, Yunanistan Milli Takımı'ndada boy gösteriyor.LIVERPOOL'A sezon başında Olympiakos'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Tsimikas, takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı. İngiliz ekibiyle sadece 6 maça çıkabilen 24 yaşındaki futbolcu, Yunanistan A Milli Takımı'nda da 6 maçta görev yaptı.Kayseri deplasmanında 20 dakika sahada kalan ve Onyekuru'ya bir de asist yapan Feghouli, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in maça Emre Akbaba yerine Feghouli ile başlaması bekleniyor. Sakatlığı geçen Donk da takımla birlikte çalışmalara başladı. Rizespor maçı öncesinde cezalı Taylan dışında eksik yok.