Atiba’dan derbi yorumu: Savaş olacak

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki dinamosu Atiba Hutchinson, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.İki takım da pazar günkü derbinin önemini çok iyi biliyor. Sahada bir savaş yaşanacak. ligde sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan birisi olacak.İki şampiyonluğum var ve 3 çocuğa sahibim.Aklımda futbola devam etmek var. Kendimi iyi hissediyorum.Josef'in performansı beni ve bütün takımı daha üst seviyeye çıkarıyor.Bizi bir seviye ileriye taşıyor.Larin takıma büyük katkı veriyor. Öz güveni yüksek ve her an skora katkı yapacak seviyede top oynuyor.Federasyonu, Beşiktaş Icrypex'in, Tofaş'a 89-86 yenildiği maçtaolduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Karara sert tepki gösteren siyah-beyazlılar,açıklamasını yaptı. Maçın bitimine 3.5 saniye kala Beşiktaş, Ercan Osmani'nin dış atışıyla skoru 88-89'a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirterek basketi iptal etmişti.