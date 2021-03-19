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Giriş Tarihi: 19.3.2021

’dan derbi yorumu: Savaş olacak

Atiba’dan derbi yorumu: Savaş olacak

Ezeli rakipleriyle oynayacakları karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini belirten 38 yaşındaki emektar futbolcu, kendini iyi hissettiğini ve gelecek sezon futbola devam etmek istediğini de dile getirdi

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki dinamosu Atiba Hutchinson, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kanadalı orta sahadan satır başları:
İki takım da pazar günkü derbinin önemini çok iyi biliyor. Sahada bir savaş yaşanacak. ligde sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan birisi olacak.
İki şampiyonluğum var ve 3 çocuğa sahibim. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum.
Aklımda futbola devam etmek var. Kendimi iyi hissediyorum.
Josef'in performansı beni ve bütün takımı daha üst seviyeye çıkarıyor. Takımımızın yükünü çok fazla çektiği bir gerçek. Bizi bir seviye ileriye taşıyor.
Larin takıma büyük katkı veriyor. Öz güveni yüksek ve her an skora katkı yapacak seviyede top oynuyor. Onun durumu beni de memnun ediyor.

TBF İTİRAZI REDDET Tİ BEŞİKTAŞ SERT ÇIKTI!
BASKETBOL Federasyonu, Beşiktaş Icrypex'in, Tofaş'a 89-86 yenildiği maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Karara sert tepki gösteren siyah-beyazlılar, "Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır. Yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir" açıklamasını yaptı. Maçın bitimine 3.5 saniye kala Beşiktaş, Ercan Osmani'nin dış atışıyla skoru 88-89'a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler pozisyonu yeniden izlemiş ve Osmani'nin yan çizgiye bastığını belirterek basketi iptal etmişti.

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Atiba’dan derbi yorumu: Savaş olacak
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