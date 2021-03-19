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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:30 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:40

derbisi öncesi detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

SABAH.COM.TR SPOR
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

... ile sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için bu maç ya tamam ya da devam maçı. Beşiktaş ise iyi gidişatı devam ettirip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sabah.com.tr derbi öncesinde dikkat çeken detayları sıraladı. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı dün akşam sarı lacivertlilere gol atan yıldızları paylaşmıştı.

Sezon başında Samatta, Valencia, Thiam ve Ademi gibi hücum oyuncuları transfer eden bir türlü istediği verimi alamadı. Golcü sıkıntısı çeken , son dönemde Thiam'a forma şansı veriyor. Derbi öncesinde Sabah.com.tr'ye konuşan 'ın eski kaptanlarından İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın asla beraberlik için sahaya çıkmayacağını muhakkak kazanmak için oyuncularını hazırlyacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin güncel kadrosunda sarı lacivertli formayla Beşiktaş'a gol atan dört oyuncu var. Beşiktaş'ta ise bu sayı daha fazla. İşte detaylar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

'de sarı lacivertli formayla 'a gol atan futbolcu sayısı dört! Bu sezonun ilk yarısında Papiss Cisse, Beşiktaş ağlarını sarsmayı başarmıştı. Aynı maçta Ozan Tufan da penaltıdan topu ağlara göndermişti.

Ozan Tufan ayrıca geçen sezon muhteşem bir golle Karius'u avlamıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ! SADIK ÇİFTPINAR...

, 25 Şubat tarihinde Ersun Yanal yönetiminde Vodafone Park'a konuk olmuştu. , Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçmiş daha sonra Hasan Ali, ve Zajc'ın golleriyle durumu 3-3'e getirmişti. Sadık Çiftpınar da Fenerbahçe'deki ilk golünü Beşiktaş'a atmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

DERBİ GOLCÜSÜ GÖKHAN GÖNÜL!

2012-13 sezonundaki derbisinde sahneye çıkan Gökhan Gönül, attığı iki golle takımına galibiyeti getirmişti. O karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Gökhan Gönül, Beşiktaş kariyerinde de Fenerbahçe'ye iki gol atmayı başardı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

PELKAS SEZON BAŞINDA ERSİN'İ AVLAMIŞTI!

'nin şüphesiz bu sezonki en büyük yıldızı , bu sezon başında PAOK formasıyla 'a gol atmayı başarmıştı. Yunanistan'da oynanan karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan PAOK kaptanı Pelkas, attığı golle takımına turu getirdi. Pelkas birkaç hafta sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

SOSA VE NOVAK TRABZONSPOR FORMASIYLA AVLADI!

Ligimizde daha önce ve Trabzonspor formaları da giyen Jose Sosa, daha önce Trabzonspor forması giyerken Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı. Aynı şekilde Novak da iki sezon önce Beşiktaş ağlarını sarstı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

MERT HAKAN VE SİNAN GÜMÜŞ...

Sivasspor forması giydiği dönemde maçlarında oynadığı iyi oyunla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, siyah beyazlılara gol atmayı başardı.

Galatasaray'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı gol atamayan Sinan Gümüş, Antalyaspor formasıyla geçen sezon Vodafone Park'ta fileleri sarsmayı başardı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

BEŞİKTAŞ'TA VİDA VE N'SAKALA DİKKAT ÇEKİYOR!

Siyah beyazlılarda ise 'ye gol atan oyuncular arasında Vida, N'Sakala, Necip Uysal, Mensah ve Aboubakar yer alıyor.

Vida geçen sezonlarda Fenerbahçe filelerini sarsmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…

'ın sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Mensah, İstanbul'daki – Kayserispor karşılaşmasında şık bir frikik golüyle fileleri sarsmıştı.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Sadık Çiftpınar detayı! Tarihi geri dönüşe damga vurmuştu…
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