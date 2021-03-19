Sezon başında Samatta, Valencia, Thiam ve Ademi gibi hücum oyuncuları transfer eden Fenerbahçe bir türlü istediği verimi alamadı. Golcü sıkıntısı çeken Erol Bulut, son dönemde Thiam'a forma şansı veriyor. Derbi öncesinde Sabah.com.tr'ye konuşan Beşiktaş'ın eski kaptanlarından İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın asla beraberlik için sahaya çıkmayacağını muhakkak kazanmak için oyuncularını hazırlyacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin güncel kadrosunda sarı lacivertli formayla Beşiktaş'a gol atan dört oyuncu var. Beşiktaş'ta ise bu sayı daha fazla. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sarı lacivertli formayla Beşiktaş'a gol atan futbolcu sayısı dört! Bu sezonun ilk yarısında Papiss Cisse, Beşiktaş ağlarını sarsmayı başarmıştı. Aynı maçta Ozan Tufan da penaltıdan topu ağlara göndermişti.
Ozan Tufan ayrıca geçen sezon muhteşem bir golle Karius'u avlamıştı.
TARİHİ GERİ DÖNÜŞ! SADIK ÇİFTPINAR...
Fenerbahçe, 25 Şubat tarihinde Ersun Yanal yönetiminde Vodafone Park'a konuk olmuştu. Beşiktaş, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçmiş daha sonra Hasan Ali, Sadık Çiftpınar ve Zajc'ın golleriyle durumu 3-3'e getirmişti. Sadık Çiftpınar da Fenerbahçe'deki ilk golünü Beşiktaş'a atmıştı.
DERBİ GOLCÜSÜ GÖKHAN GÖNÜL!
2012-13 sezonundaki Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde sahneye çıkan Gökhan Gönül, attığı iki golle takımına galibiyeti getirmişti. O karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Gökhan Gönül, Beşiktaş kariyerinde de Fenerbahçe'ye iki gol atmayı başardı.
PELKAS SEZON BAŞINDA ERSİN'İ AVLAMIŞTI!
Fenerbahçe'nin şüphesiz bu sezonki en büyük yıldızı Pelkas, bu sezon başında PAOK formasıyla Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı. Yunanistan'da oynanan karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan PAOK kaptanı Pelkas, attığı golle takımına turu getirdi. Pelkas birkaç hafta sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldu.
SOSA VE NOVAK TRABZONSPOR FORMASIYLA AVLADI!
Ligimizde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen Jose Sosa, daha önce Trabzonspor forması giyerken Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı. Aynı şekilde Novak da iki sezon önce Beşiktaş ağlarını sarstı.
MERT HAKAN VE SİNAN GÜMÜŞ...
Sivasspor forması giydiği dönemde Beşiktaş maçlarında oynadığı iyi oyunla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, siyah beyazlılara gol atmayı başardı.
Galatasaray'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı gol atamayan Sinan Gümüş, Antalyaspor formasıyla geçen sezon Vodafone Park'ta fileleri sarsmayı başardı.
BEŞİKTAŞ'TA VİDA VE N'SAKALA DİKKAT ÇEKİYOR!
Siyah beyazlılarda ise Fenerbahçe'ye gol atan oyuncular arasında Vida, N'Sakala, Necip Uysal, Mensah ve Aboubakar yer alıyor.
Vida geçen sezonlarda Fenerbahçe filelerini sarsmıştı.
Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Mensah, İstanbul'daki Fenerbahçe – Kayserispor karşılaşmasında şık bir frikik golüyle fileleri sarsmıştı.