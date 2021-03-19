Son dakika... Beşiktaş ile Fenerbahçe sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için bu maç ya tamam ya da devam maçı. Beşiktaş ise iyi gidişatı devam ettirip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sabah.com.tr derbi öncesinde dikkat çeken detayları sıraladı. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabı dün akşam sarı lacivertlilere gol atan yıldızları paylaşmıştı.

Sezon başında Samatta, Valencia, Thiam ve Ademi gibi hücum oyuncuları transfer eden Fenerbahçe bir türlü istediği verimi alamadı. Golcü sıkıntısı çeken Erol Bulut, son dönemde Thiam'a forma şansı veriyor. Derbi öncesinde Sabah.com.tr'ye konuşan Beşiktaş'ın eski kaptanlarından İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın asla beraberlik için sahaya çıkmayacağını muhakkak kazanmak için oyuncularını hazırlyacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin güncel kadrosunda sarı lacivertli formayla Beşiktaş'a gol atan dört oyuncu var. Beşiktaş'ta ise bu sayı daha fazla. İşte detaylar...