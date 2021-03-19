Son dakika: Erol Bulut'un Beşiktaş derbisi kararsızlığı! 2 formaya 5 aday...

Fenerbahçe'de çok fazla yeni oyuncu olduğunu söyleyen Pelkas, "Bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel kimya oluşturmanız bazen zor olabiliyor. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum, bu tarz bir değişiklik (fazla sayıda transfer, teknik adam değişikliği) olmuştu. Bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil. Bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.