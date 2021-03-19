Son dakika: Erol Bulut'un Beşiktaş derbisi kararsızlığı! 2 formaya 5 aday...

Süper Lig'in 31. haftasında krtik derbide lider Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de kadro kararsızlığı teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor. Koltuğu sallantıda olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanmaktan başka çaresi olmadığı Beşiktaş derbisinde kadroda bazı değişiklikler yapacak.
9 as oyuncusundan vazgeçmeyecek olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, iki mevkide ise kararsızlık yaşıyor. Kalede Altay, sağ bekte sakatlığı düzelen ve bugün takımla çalışacak olan Gökhan Gönül forma giyecek.
Stoperde Serdar ve Szalai yer alacak. Solda son maçta sakatlanan Novak bir sorun olmaması durumunda forma giyebilecek. Son çare ise Caner'in oynaması olacak.
MERT HAKAN, OZAN, IRFAN CAN ÇIKMAZI!
Asıl değişiklik ise orta sahada bekleniyor... Gustavo ve Pelkas'ta sorun olmazken, üçüncü isim için arayış var. Sosa'nın 90 dakikayı tamamlayamayacağı düşünülürken, Mert Hakan, Ozan ve İrfan Can arasında tercih yapılacak.
OZAN TUFAN'A YAKIN MARKAJ
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut sahada Ozan Tufan ile yaklaşık 10 dakika özel bir konuşma yaptı. Bulut'un öğrencisine zorlu karşılaşma öncesi uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Kanatlarda Osayi ve Valencia formasını kaptırmazken, Bulut, forvette Samatta ya da Thiam arasında kararsız.
FENERBAHÇE İÇİN VİLLAS-BOAS İDDİASI
Fenerbahçe için Fransa'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Le10Sport, sarı-lacivertlilerin Erol Bulut'un yerine Andre Villas- Boas'ı getirebileceğini yazdı.
Haberde, "Şubat başında Marsilya'dan kovulan Villas-Boas, Fenerbahçe'ye gidebilir" denilirken, Kanarya'nın Portekizli hoca ve Daum dışında Löw, Favre ve Jardim'le de ilgilendiği ileri sürüldü.
ZORUNLU SEVDA SAMATTA
Fnerbahçe, bu sezon beklentilerini karşılayamayan Mbwana Samatta'nın sezon bitiminde Aston Villa'dan bonservisini almak zorunda.
3 taksite bölünen 6 milyon Euro'luk bonservisin ilk taksiti haziranda ödenecek. 2 milyon Euro'yu yatıracak olan sarı-lacivertlilerde Tanzanyalı oyuncu, 25 maçta sadece 5 gol atabildi.
"BEŞİKTAŞ'I YENİP KENDİMİZE GELECEĞİZ"
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, dün idmanda basının karşısına çıkıp soruları yanıtladı. Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Pelkas, "Taraftarlarımızın hayal kırıklığı yaşamaları normal. Onları üzdük. Savaşmak zorundayız derbide. Kendimize gelmeliyiz. Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bizim şampiyonluğa inancımız var. Bu zamanlarda daha çok birlik olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. İnancımız var ama maç maç gitmek zorundayız." dedi.
Fenerbahçe'de çok fazla yeni oyuncu olduğunu söyleyen Pelkas, "Bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel kimya oluşturmanız bazen zor olabiliyor. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum, bu tarz bir değişiklik (fazla sayıda transfer, teknik adam değişikliği) olmuştu. Bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil. Bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
12 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 21 maça çıkan Pelkas, 5 gol, 7 asistlik performans sergileyerek 12 gole etki etti.