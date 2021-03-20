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Giriş Tarihi: 20.3.2021

Emniyet kemeri Josef ve Atiba

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Emniyet kemeri Josef ve Atiba

Beşiktaş’ın iki tecrübeli ismi, sarı-lacivertlilerin orta saha ve hücum arasındaki bağlantısını kesecek. ; Fener'in yıldızı Pelkas'ı ile kilitlemeyi, orta alandaki hakimiyeti de Atiba'nın dinamik oyunu ile ele geçirmeyi planlıyor

Fenerbahçe'nin santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hedefinde Pelkas var. Deneyimli hoca, Pelkas'ı etkisiz kılarak, rakibin orta saha ile hücum bağlantısını koparmayı hedefliyor. Bu planda en önemli rol ise Josef de Souza'ya verildi. Teknik heyetin orta sahada hakimiyeti sağlamak için de Atiba Hutchinson'dan beklentisi büyük. Rakibi bozma, top kazanma ve meşin yuvarlağı takımında tutarak oyunu rahatlatma açısından bu sezon çok iyi performanslar ortaya koyan Atiba, F.Bahçe orta sahasını ilk karşılayacak isim olacak. Kanatlar da savunmada beklere biraz daha yakın oynayacak.



YALÇIN'IN DERBİ 11'İ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ta derbinin ilk 11'i büyük ölçüde şekillendi. Siyahbeyazlıların kadrosunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maça göre 5 değişiklik olması bekleniyor. Ersin, N'Sakala, Atiba, Ljajic ve Larin 11'e dönerken Utku, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan ve N'Koudou kulübeye geçecek. Beşiktaş'ın hücum dörtlüsü ise kanatlarda Ghezzal ve Larin, forvet arkasında Ljajic, ileri uçta ise Aboubakar'dan oluşacak.

15
Teknik direktörlük kariyerlerinde Sergen Yalçın ve Erol Bulut üç kez karşı karşıya geldi. Yalçın 2, Bulut ise 1 kez kazandı. Bu maçlarda toplam 15 gol atıldı.

3
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ekipler 9 kez F.Bahçe'ye rakip oldu. 4 kez deneyimli hoca, 5 kez ise sarılacivertliler kazandı. Yalçın, son üç maçta F.Bahçe'yi mağlup etti.

11
Evindeki 14 iç saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Beşiktaş, bu performansıyla ligin en iyi iç saha ekibi oldu.

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Emniyet kemeri Josef ve Atiba
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