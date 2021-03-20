Emniyet kemeri Josef ve Atiba

Fenerbahçe'nin santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı iyi değerlendirmek isteyenDeneyimli hoca, Pelkas'ı etkisiz kılarak, rakibin orta saha ile hücum bağlantısını koparmayı hedefliyor. Bu planda en önemli rol ise Josef de Souza'ya verildi. Teknik heyetin orta sahada hakimiyeti sağlamak için de Atiba Hutchinson'dan beklentisi büyük. Rakibi bozma, top kazanma ve meşin yuvarlağı takımında tutarak oyunu rahatlatma açısından bu sezon çok iyi performanslar ortaya koyan Atiba, F.Bahçe orta sahasını ilk karşılayacak isim olacak. Kanatlar da savunmada beklere biraz daha yakın oynayacak.Beşiktaş'ta derbinin ilk 11'i büyük ölçüde şekillendi. Siyahbeyazlıların kadrosunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maça göre 5 değişiklik olması bekleniyor.Beşiktaş'ın hücum dörtlüsü ise kanatlardaTeknik direktörlük kariyerlerinde Sergen Yalçın ve Erol Bulut üç kez karşı karşıya geldi. Yalçın 2, Bulut ise 1 kez kazandı. Bu maçlarda toplam 15 gol atıldı.Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ekipler 9 kez F.Bahçe'ye rakip oldu. 4 kez deneyimli hoca, 5 kez ise sarılacivertliler kazandı. Yalçın, son üç maçta F.Bahçe'yi mağlup etti.Evindeki 14 iç saha maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Beşiktaş, bu performansıyla ligin en iyi iç saha ekibi oldu.