Milli arada Sabaly atağı

Trabzonspor'da Pereira'nın erken ayrılığından sonra sağ bekte tek alternatif Serkan Asan kalmıştı.Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanBu sezon 24 karşılaşmada forma giyen ve 2 asist yapan Sabaly'nin Fransa pasaportu da var. Fransa alt yaş milli takımlarında forma giyen Sabaly, 2017'den beri de Senegal Milli Takımı'nda görev yapıyor. PSG altyapısında yetişip, Evian ve Nantes'ta da kiralık oynayan Sabaly, 2017'de 4.5 milyon Euro bonservis ile Bordeaux'ya transfer olmuştu.gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon iki maçta da sol bek oynadı.Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde son 4 haftada 8 puan kaybederek zirve yolunda ağır yara alan bordo-mavililer, son üç maçını kazanan Ankaragücü karşısında yeniden ayağa kalkmayı planlıyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen bu maçta forma giyemeyecek.