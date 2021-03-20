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Giriş Tarihi: 20.3.2021

Milli arada Sabaly atağı

YUNUS EMRE SEL
Milli arada Sabaly atağı

Fırtına, Avcı’nın eski gözdesi için harekete geçiyor. Sağ bek mevkiinde listenin ilk sırasında yer alan oyuncu için , milli maç arasında temaslara başlayacak

Trabzonspor'da Pereira'nın erken ayrılığından sonra sağ bekte tek alternatif Serkan Asan kalmıştı. Bordo-mavililer bu bölgeye takviye için de teknik direktör Abdullah Avcı'nın tanıdığı bir isimde karar kıldı: Youssouf Sabaly… Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu için milli maç arasında transfer harekâtı başlayacak.

FRANSA PASAPORTU DA VAR
Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen ve 2 asist yapan Sabaly'nin Fransa pasaportu da var. Fransa alt yaş milli takımlarında forma giyen Sabaly, 2017'den beri de Senegal Milli Takımı'nda görev yapıyor. PSG altyapısında yetişip, Evian ve Nantes'ta da kiralık oynayan Sabaly, 2017'de 4.5 milyon Euro bonservis ile Bordeaux'ya transfer olmuştu. Değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon iki maçta da sol bek oynadı.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde son 4 haftada 8 puan kaybederek zirve yolunda ağır yara alan bordo-mavililer, son üç maçını kazanan Ankaragücü karşısında yeniden ayağa kalkmayı planlıyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen bu maçta forma giyemeyecek.

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Milli arada Sabaly atağı
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