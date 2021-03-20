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Giriş Tarihi: 21.3.2021 01:27 Son Güncelleme: 21.3.2021 01:41

'ya beraberliği getiren gol kaleci 'dan geldi!

Sevilla'ya beraberliği getiren gol kaleci Bono'dan geldi!

İspanya 'nın 28. hafta karşılaşmasında , deplasmanına konuk oldu. Maçın son dakikalarına 1-0 geride giren konuk ekip Sevilla, 90+4'de kalecisi 'nun attığı golle beraberlik sevincini yaşadı.

La Liga'da futbol heyecanı 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Valladolid deplasmanı öncesinde 54 puanla ligin 4. sırasında yer alan Sevilla, Valladolid karşısında beraberliği son anda kurtardı ve 1 puana razı oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid, zirve yarışında bulunan Sevilla'ya karşı 44. dakikada Orellana'nın attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarının büyük bir bölümünde de skor üstünlüğünü korudu.

İkinci yarıda uzun dakikalar boyunca beraberlik golünü bulmakta zorlanan Sevilla'da, 90+4'de kaleci Bono sahneye çıktı. Sevilla'nın son ataklarında kalesini terk ederek ceza sahasına kadar gelen Bono, önüne düşen topa düzgün bir vuruş yaparak Sevilla'nın beraberlik golünü kaydetti ve takım arkadaşlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Bu sonuçla 27 puana ulaşan Valladolid 16. sırada yer alırken, 55 puanlı Sevilla da haftayı 4. sırada kapattı.

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Sevilla'ya beraberliği getiren gol kaleci Bono'dan geldi!
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