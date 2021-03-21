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Giriş Tarihi: 21.3.2021

oynamıyor kazanırız

MEHMET ÖZCAN
Onyekuru oynamıyor kazanırız

Yeşil-mavili takımın yardımcı antrenörleri, ’a “Hocam G.Saray maça ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabilir ve bu maçı kazanabiliriz” dedi. Konuk takım, tahmininde haklı çıktı

Teknik direktör Fatih Terim çift forvet başladığı Kayseri deplasmanında zorlanmış, ikinci yarıda oyuna giren Onyekuru'nun iki golüyle maçı koparmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, Çaykur Rize mücadelesinde tek forvete dönmesi ve Onyekuru'yu 11'e koyması bekleniyordu. Ancak Terim, Falcao-Mohamed ikilisinden vazgeçmedi ve Nijeryalı yıldızı yedek soyundurdu. Stada 17.20 gibi gelen Rizespor cephesi merakla esame listesini beklemeye başladı. Onyekuru'yu ilk 11'de görmeyince şaşıran yeşilmavili ekibin yardımcı antrenörleri, teknik direktör Bülent Uygun'a "Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabiliriz ve hücumda istediklerimizi yaparsak bu maçı kazanırız" bilgisini verdi. Uygun ve ekibi tahmininde haklı çıktı, Falcao- Mohamed ikilisi Rizespor'u zorlayamadı.

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Onyekuru oynamıyor kazanırız
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