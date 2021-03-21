Onyekuru oynamıyor kazanırız

Yeşil-mavili takımın yardımcı antrenörleri, Bülent Uygun’a “Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabilir ve bu maçı kazanabiliriz” dedi. Konuk takım, tahmininde haklı çıktı
Teknik direktör Fatih Terim çift forvet başladığı Kayseri deplasmanında zorlanmış, ikinci yarıda oyuna giren Onyekuru'nun iki golüyle maçı koparmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, Çaykur Rize mücadelesinde tek forvete dönmesi ve Onyekuru'yu 11'e koyması bekleniyordu. Ancak Terim, Falcao-Mohamedikilisinden vazgeçmedi ve Nijeryalı yıldızı yedek soyundurdu. Stada 17.20 gibi gelen Rizespor cephesi merakla esame listesini beklemeye başladı. Onyekuru'yuilk 11'de görmeyince şaşıran yeşilmaviliekibin yardımcı antrenörleri, teknik direktör Bülent Uygun'a "Hocam G.Saray maça Onyekuru ile başlamıyor. Savunmayı öne çıkartabiliriz ve hücumda istediklerimizi yaparsak bu maçı kazanırız" bilgisini verdi. Uygun ve ekibi tahmininde haklı çıktı, Falcao-Mohamed ikilisi Rizespor'u zorlayamadı.