Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı...' (Sabah.com.tr Özel)
Giriş Tarihi: 21.3.2021 14:41 Son Güncelleme: 21.3.2021 14:57

: 'den derbi öncesi flaş sözler! ''nin olmazsa olmazı...' (Sabah.com.tr Özel)

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı... Sabah.com.tr Özel

- derbisi öncesinde haberleri gelmeye devam ediyor. Sergen Yalçın'ın bu maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak ediliyor. Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan , sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Bu maçın hem Fenerbahçe için hem de Beşiktaş için çok kritik olduğunun altını çizen Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın topu rakibe bıraktığı zaman sıkıntı çektiğini bu nedenle siyah beyazlıların beraberlik için sahaya çıkmaması gerektiğini vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları...

haberi... Dolmabahçede'ki dev randevu öncesinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kariyerinde , Real Sociedad, Villarreal gibi takımlar olan Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcüler arasında yer alan , dev derbiyi sabah.com.tr'ye yorumladı. Beşiktaş'ın kazanmak için oynaması gerektiğini vurgulayan Kahveci, Adem Ljajić için ayrı bir parantez açtı.

Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı... Sabah.com.tr Özel

SON DAKİKA: NİHAT KAHVECİ'DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR! "MAÇIN EN ÖNEMLİ KRİTERİ..."

, - derbisi için özel açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçında Beşiktaş'ın topu rakibe bıraktığını ve bu karşılaşmada zorlandığını belirten Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ın bu maçta beraberlik için sahaya çıkmayacağını siyah beyazlıların kazanırsa büyük avantaj sağlayacağının altını çizdi.

Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı... Sabah.com.tr Özel

"1 PUAN FENERBAHÇE'NİN İŞİNİ GÖRMEZ!"

, 'nin de Dolmabahçe'ye kesinlikle üç puan için geleceğini ifade etti. 'Bir puan Fenerbahçe'nin işini görmez' diyen Nihat Kahveci, daha önce kaybedilen puanların üstüne bir de bu akşam mağlubiyet gelirse Fenerbahçe'de birçok şeyin değişeceğini anlattı.

Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı... Sabah.com.tr Özel

'de teknik heyet ve oyuncular için bu maçın çok kritik olduğunu belirten , 'ın topu rakibine bırakması durumunda sarı lacivertlilerin avantaj sağlayacağını söyledi.

Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı... Sabah.com.tr Özel

NİHAT KAHVECİ'DEN NECİP VE ADEM LJAJİC SÖZLERİ!

' teknik direktörü Sergen Yalçın, orta sahda defansif bir anlayışla sahaya çıkmaz diye düşünüyorum. Sergen Yalçın, Malatya deplasmanında orta sahada Necip, Josef ve Atiba ile sahaya çıkmış etkisiz oyunun ardından ikinci yarıda Mensah oyuna girmişti.

Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı... Sabah.com.tr Özel

'Bu maçta da ben kesinlikle Adem Ljajic'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada adam geçen, mesafe kat eden Adem' bu maçta ihtiyaç var.'

Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı... Sabah.com.tr Özel

eğer bu akşam 'yi mağlup ederse şampiyonluk şansının %70'lere %80'lere çıkacağını düşünüyorum. Heyecanlı ve keyif verici bol gollü bir maç bekliyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazar Ergüçlü'den dizi setinde çirkin kapris! Partnerini beğenmeyen Hazar Ergüçlü sette kavga çıkardı iddiası!
Renk haritasında son dakika | İşte Türkiye'nin il il ve güncel koronavirüs risk haritası renk kodları!
Bige Önal'ın üvey abisi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden Erhan Önal'ın oğlu Patrick Mölzl sessizliğini bu sözlerle bozdu
Yaşar Alptekin'den şaşırtan evlilik açıklaması! 3 ay önce hayatını kaybeden eşi Nilgün Altınyay’ın ölümüyle sarsılmıştı
SON DAKİKA | Cenaze töreninde herkesi şaşırtan anlar! Cemaat bir anda buz kesti...
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisinde çok konuşulacak kadro! Erol Bulut...
Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında “Sabah namazı" yalanı
Kalıcı zayıflamak için 8 altın kural...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması: Lise son sınıfa...
Son dakika: Vedat Muriqi için bomba iddia! Yeni adresini açıkladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı...' (Sabah.com.tr Özel)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA