Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı...' (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika haberi... Dolmabahçede'ki dev randevu öncesinde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kariyerinde Beşiktaş, Real Sociedad, Villarreal gibi takımlar olan Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcüler arasında yer alan Nihat Kahveci, dev derbiyi sabah.com.tr'ye yorumladı. Beşiktaş'ın kazanmak için oynaması gerektiğini vurgulayan Kahveci, Adem Ljajić için ayrı bir parantez açtı.
Nihat Kahveci, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için özel açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçında Beşiktaş'ın topu rakibe bıraktığını ve bu karşılaşmada zorlandığını belirten Nihat Kahveci, Sergen Yalçın'ın bu maçta beraberlik için sahaya çıkmayacağını siyah beyazlıların kazanırsa büyük avantaj sağlayacağının altını çizdi.
"1 PUAN FENERBAHÇE'NİN İŞİNİ GÖRMEZ!"
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin de Dolmabahçe'ye kesinlikle üç puan için geleceğini ifade etti. 'Bir puan Fenerbahçe'nin işini görmez' diyen Nihat Kahveci, daha önce kaybedilen puanların üstüne bir de bu akşam mağlubiyet gelirse Fenerbahçe'de birçok şeyin değişeceğini anlattı.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular için bu maçın çok kritik olduğunu belirten Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın topu rakibine bırakması durumunda sarı lacivertlilerin avantaj sağlayacağını söyledi.
NİHAT KAHVECİ'DEN NECİP VE ADEM LJAJİC SÖZLERİ!
'Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, orta sahda defansif bir anlayışla sahaya çıkmaz diye düşünüyorum. Sergen Yalçın, Malatya deplasmanında orta sahada Necip, Josef ve Atiba ile sahaya çıkmış etkisiz oyunun ardından ikinci yarıda Mensah oyuna girmişti.
'Bu maçta da ben kesinlikle Adem Ljajic'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada adam geçen, mesafe kat eden Adem' bu maçta ihtiyaç var.'
Beşiktaş eğer bu akşam Fenerbahçe'yi mağlup ederse şampiyonluk şansının %70'lere %80'lere çıkacağını düşünüyorum. Heyecanlı ve keyif verici bol gollü bir maç bekliyorum.