Son dakika: Nihat Kahveci'den derbi öncesi flaş sözler! 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı...' (Sabah.com.tr Özel)

"1 PUAN FENERBAHÇE'NİN İŞİNİ GÖRMEZ!"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin de Dolmabahçe'ye kesinlikle üç puan için geleceğini ifade etti. 'Bir puan Fenerbahçe'nin işini görmez' diyen Nihat Kahveci, daha önce kaybedilen puanların üstüne bir de bu akşam mağlubiyet gelirse Fenerbahçe'de birçok şeyin değişeceğini anlattı.