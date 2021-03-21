Son dakika: Samatta Beşiktaş'ı seviyor! Vodafone Park'ta şov yapmıştı...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Papiss Cisse açıklamalarda bulundu.

Cisse, "Bu maç için hazırız. Hafta içinde çok çalışma yaptık. Bugün saha çıkıp antrenmanlarda çalıştığımız taktikleri uygulamaya çalışacağız.Geçen hafta çok fazla pozisyon bulamadık. Bugünkü maç çok farklı. Bu maç için çok hazırız. Geçen haftayı telafi etmek için bu maçı kazanacağız." diye konuştu.

Erol Bulut, "Bizim için her maç önemli. Şu an rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. 11 maçta geçmiş yıllarda neler olduğunu gördük. İnşallah umduğumuz galibiyeti alırız. Geçen hafta tek kale maç oynadık. Rakip kalemize gelmeden ilk yarıda gol buldu. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ama bu hafta inşallah pozisyonları iyi değerlendirip kazanacağız." ifadelerini kullandı.