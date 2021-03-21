Son dakika: Samatta Beşiktaş'ı seviyor! Vodafone Park'ta şov yapmıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında kritik derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte santrforda ilk 11'de Tanzanyalı yıldız Mbwana Samatta başlıyor. Daha önce birçok maçta Mame Thiam'a şans veren Erol Bulut, derbide bir sürprize imza attı.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi ilk 11'i şöyle: Altay, Szalai, Serdar, Sangare, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 2 GOLÜ VAR!
Bu arada Samatta'nın Genk formasıyla Beşiktaş'a karşı 2 golü bulunuyor.
2018-2019 sezonun Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Genk'e 4-2 mağlup olmuştu. O dönem Genk forması giyen Tanzanyalı yıldız bu maçta attığı 2 golle takımının kazanmasında başrol oynadı.
Samatta, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 22 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere çıktığı toplam 25 maçta 5 gol kaydetti.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve Papiss Cisse açıklamalarda bulundu.
Cisse, "Bu maç için hazırız. Hafta içinde çok çalışma yaptık. Bugün saha çıkıp antrenmanlarda çalıştığımız taktikleri uygulamaya çalışacağız.Geçen hafta çok fazla pozisyon bulamadık. Bugünkü maç çok farklı. Bu maç için çok hazırız. Geçen haftayı telafi etmek için bu maçı kazanacağız." diye konuştu.
Erol Bulut, "Bizim için her maç önemli. Şu an rakibimiz biraz önde gözükse de önümüzde 11 maç var. 11 maçta geçmiş yıllarda neler olduğunu gördük. İnşallah umduğumuz galibiyeti alırız. Geçen hafta tek kale maç oynadık. Rakip kalemize gelmeden ilk yarıda gol buldu. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ama bu hafta inşallah pozisyonları iyi değerlendirip kazanacağız." ifadelerini kullandı.