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Giriş Tarihi: 22.3.2021 02:33 Son Güncelleme: 22.3.2021 02:33

Puan Durumu! 22 Mart puan durumu cetveli nasıl? 31. hafta maç sonuçları ve 32. Hafta fikstürü

Süper Lig Puan Durumu! 22 Mart Spor Toto Süper Lig puan durumu cetveli nasıl? 31. hafta maç sonuçları ve 32. Hafta fikstürü

’in 31. Haftası derbi maçıyla noktalandı. Ligin zirvesindeki ile 3. Sırada bulunan arasında yapılan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken, bu maçın ardından futbolseverler ligin ilk sırasında değişiklik olup olmadığını merak ederek 22 Mart puan durumu cetveli nasıl? sorusuna yanıt aramaya başladı. (TFF) ile güncel cetveli ile 31. Hafta maç sonuçları ve 32. Hafta fisktürü detayları.

Spor Toto Süper Lig'de 31. Haftayı geride bırakırken, haftanın kapanışı Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle yapıldı. Zorlu geçen maçın ardından ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş ile 3. sırada bulunan Fenerbahçe yenişemedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonucun ardından 22 Mart Spor Toto Süper Lig puan durumu cetveli nasıl? merak eden sporseverler TFF Süper Lig güncel puan durumu sıralama tablosuna erişmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU CETVELİ NASIL?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 22 Mart Spor Toto Süper Lig puan durumu cetveli ve 31. Hafta maç sonuçları - 32. Hafta fikstürü detayları şöyle;

SÜPER LİG PUAN CETVELİ

SÜPER LİG'DE 31. HAFTA SONA ERDİ

Ligde haftanın kapanış maçında bir maçı eksik lider Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakada, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 64 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e yükseltti. Bay haftasını henüz geride bırakmayan Fenerbahçe ise 59 puana çıktı.

Günün diğer maçlarında Fraport TAV Antalyaspor, küme düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi. Bu karşılaşmanın ardından Erzurum temsilcisinde teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

GALATASARAY ZİRVE MÜCADELESİNDE KAN KAYBETTİ

Orta sıralara tırmanmak isteyen İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği sezonun iyi takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen son şampiyon Medipol Başakşehir ise deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, 30 puana ulaşarak küme düşme hattının 1 puan üzerine çıktı.

Haftanın dikkati çeken bir diğer karşılaşması ise zirve yarışındaki Galatasaray ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor arasında oynandı. Müsabakayı 4-3 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, derbi haftasını iyi değerlendiremedi. Bu sonuçla Galatasaray, bir maçı fazla olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düştü.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Ligde 31. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

SÜPER LİG 32. HAFTA FİKSTÜRÜ

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

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