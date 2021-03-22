Erzurumspor, Mesut Bakkal'la da umduğunu bulamadı

18 PUAN ALSA DA DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞAMADI

Erzurum temsilcisi, Hüseyin Çimşir'in ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağlayarak 2020-2021 sezonu içinde üçüncü teknik direktörü takımın başına getirdi. Devre arası birçok futbolcunun biletini kesen Erzurumspor, ligde kalma adına Aatıf Chahechouhe ve Manuel Da Costa gibi oyuncuların yanı sıra 10 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Bakkal yönetiminde ilk maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, 11 haftalık 3 puan hasretine son verdi. Mavi-beyazlı ekip, Bakkal ile uzun süren puan hasretine son vermiş olsa da zaman zaman alınan yenilgi ve beraberlik nedeniyle düşme hattından bir türlü uzaklaşamadı.