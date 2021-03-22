Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus Cristiano Ronaldo kararını verdi!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:15

kararını verdi!

Juventus Cristiano Ronaldo kararını verdi!

İtalya 'da şampiyonluk umutlarını yitiren 'ta Ronaldo yine gündemde. Sezon sonunda satılacağı iddiaları ortaya çıkan Ronaldo hakkında Juventus'ta Sportif Direktör 'den açıklama geldi. Paratici, 'ya sıkı sıkıya sarıldıklarını ifade etti. Ronaldo'nun maliyeti sebebiyle Juventus'un yıldız futbolcuyu satışa koyacağı iddia edilmişti.

Serie A'da sezon sonuna yaklaşılırken Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceğiyle ilgili gelişmeler olmaya devam ediyor. Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun satılacağı iddialarının ortaya gelmesi sonucu Juventus tarafından açıklama yapıldı.

Avrupa basınında ortaya atılan iddialara göre Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev takımlarıyla adı anılan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılacağı gündeme gelmişti. İtalyan devi Juventus tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

JUVENTUS, RONALDO İÇİN KARARINI VERDİ

NTV Spor'un haberine göre, Sky Sport Italia'ya açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını ifade etti. Paratici'nin yaptığı açıklamada, ''Ronaldo'ya sahibiz. O dünyanın en iyisi ve biz de ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdik.'' ifadelerini kullandı.

JUVENTUS ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gol kaydetti ve 5 de asist yaptı. Juventus dün de lig maçında Benevento'ya mağlup olmuş ve lider İnter ile arasındaki puan farkı 10 olmuştu. Juventus geçtiğimiz günlerde de Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenerek büyük bir şok yaşamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son Dakika Ekonomi Haberleri - Altın Fiyatları Bugün Nasıl? Altın fiyatları ne kadar - kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, ata canlı alış-satış fiyatları
Son dakika haberi: Dolar kuru ne kadar? 22 Mart 2021 Euro ve Dolar canlı ve anlık fiyatı! Dolar/TL kuru bugün alış ve satış fiyatı kaç TL?
Son dakika: Seren Serengil'in durumu yeniden kötüye gidiyor! 46 kiloya düşen Seren Serengil yardım çağrısında bulundu...
Son dakika: “Küfürbaz savcı” Özcan Muhammed Gündüz nasıl deşifre oldu? Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişini sürdürüyor! 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika | Nisan için korkutan uyarı: Koronavirüs piki geliyor!
Son dakika: Devlet büyüttü okuttu gelin etti
Son dakika haberi: Canlı yayında çıplak kadın şoku! Sunucuya çalışanlar kalkan oldu...
Son dakika: Derbide Sergen Yalçın ve Ozan Tufan detayı! "Beni futbola döndürdü..." demişti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus Cristiano Ronaldo kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA