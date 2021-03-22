Juventus Cristiano Ronaldo kararını verdi!

JUVENTUS ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gol kaydetti ve 5 de asist yaptı. Juventus dün de lig maçında Benevento'ya mağlup olmuş ve lider İnter ile arasındaki puan farkı 10 olmuştu. Juventus geçtiğimiz günlerde de Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenerek büyük bir şok yaşamıştı.