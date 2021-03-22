Juventus Cristiano Ronaldo kararını verdi!

Serie A'da sezon sonuna yaklaşılırken Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceğiyle ilgili gelişmeler olmaya devam ediyor. Portekizli dünya yıldızı Ronaldo'nun satılacağı iddialarının ortaya gelmesi sonucu Juventus tarafından açıklama yapıldı.
Avrupa basınında ortaya atılan iddialara göre Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev takımlarıyla adı anılan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılacağı gündeme gelmişti. İtalyan devi Juventus tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.
JUVENTUS, RONALDO İÇİN KARARINI VERDİ
NTV Spor'un haberine göre, Sky Sport Italia'ya açıklamalarda bulunan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutma kararı aldıklarını ifade etti. Paratici'nin yaptığı açıklamada, ''Ronaldo'ya sahibiz. O dünyanın en iyisi ve biz de ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdik.'' ifadelerini kullandı.
JUVENTUS ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gol kaydetti ve 5 de asist yaptı. Juventus dün de lig maçında Benevento'ya mağlup olmuş ve lider İnter ile arasındaki puan farkı 10 olmuştu. Juventus geçtiğimiz günlerde de Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenerek büyük bir şok yaşamıştı.