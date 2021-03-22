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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:38 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:40

Son dakika: ’nde şoku

İHA
Son dakika: Ankaragücü’nde mutant virüs şoku

ekiplerinden ’nde yapılan korona virüs test sonucunda bir personelin salgın hastalığa yakalandığı ve varyant analizinde İngiltere mutantına rastlandığı duyuruldu.

Ankara temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz."

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Son dakika: Ankaragücü’nde mutant virüs şoku
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