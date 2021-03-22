Son dakika: Ankaragücü’nde mutant virüs şoku

Ankara temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:"Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz."