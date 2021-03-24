TRT 1 canlı izle! Türkiye Hollanda maçı canlı izle (TRT 1 frekans bilgileri)

Türkiye Hollanda canlı izle! TRT 1 canlı izle... Milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Merih Demiral'ın sakatlığında stoperde Ozan Kabak ve Çağlar yer aldı. Futbolseverler milli maça dakikalar kala TRT 1 canlı izle, Türkiye Hollanda canlı izle konusundaki araştırmalarını yoğunlaştırdı!
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2022 Dünya Kupası eleme grubunda millilerimiz ilk maçına Hollanda karşısında çıkıyor. Frank de Boer, Galatasaraylı Babel'e ilk 11'de görev vermedi. Milli takımımızda ise Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman ilk 11'de yer alacak.
Millilerimizde kadroya ilk kez çağrılan Taylan Antalyalı yedekler arasında yer alırken Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer bulamadı.
İŞTE İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.
HOLLANDA: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay
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