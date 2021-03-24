TRT 1 canlı izle! Türkiye Hollanda maçı canlı izle! Türkiye maçı izle...

2022 Dünya Kupası Eleme Grubu ilk maçında Türkiye, kendi sahasında dünya devi Hollanda'yı konuk ediyor. TRT 1 canlı izle ile bu karşılaşmayı naklen takip edebilirsiniz. Millilerimizde Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlıkları nedeniyle bu maçta kadroda yer almıyor. Galatasaraylı Taylan Antalyalı da yedekler arasında. Türkiye Hollanda maçı canlı izle!
Milli takımda Halil Akbunar, maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Gökhan Akkan, Merih ve Abdülkerim kadroda kendilerine yer bulamadı. Şenol Güneş, kritik maçta Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'a forma şansı verdi.
Kritik maçta Burak Yılmaz sahaya kaptan olarak çıktı. TRT 1 canlı izle ile 90 dakika boyunca Türkiye Hollanda maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.