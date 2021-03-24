Türkiye Hollanda maçı canlı izle! FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Hollanda milli maç canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler…

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlendi



KALE UĞURCAN'A EMANET



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında kalede Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Uluslar Ligi'nde sadece 1 maçta 90 dakika forma giyen Uğurcan Çakır, eldivenleri Mert Günok'tan devraldı.



MERİH DEMİRAL, HALİL AKBUNAR VE GÖKHAN AKKAN KADRODA YOK



A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Merih Demiral, Hollanda ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Juventus'un Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayan genç savunmacı, Hollanda karşısında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Merih'in yerine savunmada Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak forma giydi. Ayrıca ilk kez A Milli takıma davet edilen Halil Akbunar'ın yanı sıra kaleci Gökhan Akkan da Hollanda maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.