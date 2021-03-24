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Giriş Tarihi: 24.3.2021 20:09 Son Güncelleme: 24.3.2021 20:09

canlı izle! Türkiye milli maç canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler…

Türkiye Hollanda maçı canlı izle! FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Hollanda milli maç canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler…

G Grubunda mücadele eden ’mız, ’yla yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. oldukça önem arz eden grup maçında ayyıldızlı temsilcilerimizi karşısındaki mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler “ canlı izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler ile Türkiye Hollanda maçı canlı izleme linki detayları.

2022 Dünya Kupası elemeleri grup maçları kapsamında G grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız Hollanda ile İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ayyıldızlı millilerimizin Hollanda Milli Takımıyla kıyasıya mücadelesine tanık olmak isteyen sporseverler "Türkiye Hollanda maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HOLLANDA MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

Türkiye Hollanda milli maçı canlı yayın kanalı ve canlı izleme detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Türkiye - Hollanda milli maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

İLK 11'LER

TÜRKİYE XI: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Kaan Ayhan.

Hollanda XI: Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlendi

KALE UĞURCAN'A EMANET

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında kalede Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Uluslar Ligi'nde sadece 1 maçta 90 dakika forma giyen Uğurcan Çakır, eldivenleri Mert Günok'tan devraldı.

MERİH DEMİRAL, HALİL AKBUNAR VE GÖKHAN AKKAN KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Merih Demiral, Hollanda ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Juventus'un Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayan genç savunmacı, Hollanda karşısında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Merih'in yerine savunmada Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak forma giydi. Ayrıca ilk kez A Milli takıma davet edilen Halil Akbunar'ın yanı sıra kaleci Gökhan Akkan da Hollanda maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.



STOPER TANDEMİ PREMIER LİG'DEN

Türkiye'nin Hollanda karşısında stoper bölgesinde görev alan iki isim de Premier Lig'de forma giyiyor. Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü'nün yanında devre arası transfer döneminde Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk 11'de forma giydi.

UMUT MERAŞ KADROYA DÖNDÜ

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, 3 maçlık aranın ardından milli takım kadrosuna dahil edildi. Daha önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle aday kadroya dahil edilemeyen Umut Meraş, milli takıma ilk 11'de görev alarak döndü.

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Türkiye Hollanda maçı canlı izle! FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Hollanda milli maç canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler…
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