Son dakika: Dorukhan defteri kapanıyor! Beşiktaş alternatifini Almanya'da buldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi daha önce oyuncu ile ilgili olarak, "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun" yorumunu yapmıştı.

DORUKHAN BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

2018'de Eskişehirspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu 3 sezonda 44'ü ilk 11 olmak üzere 60 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 7 asist yaptı.