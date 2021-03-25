Son dakika: Dorukhan defteri kapanıyor! Beşiktaş alternatifini Almanya'da buldu

Son dakika... Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyon olarak Devler Ligi vizesi almak isteyen siyah-beyazlılar, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor. Ancak Kartal, iç transferde Dorukhan Toköz'den beklediği cevabı alamadı. Milli oyuncunun alternatifi ise Almanya'da bulundu.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile masaya oturan ve son teklifini yapan yönetim, yanıt gelmemesi üzerine yavaş yavaş görüşmeleri sonlandırma hazırlığı yapıyor.
Milli futbolcuya 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL de maç başı ücret teklif eden Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'a "Cevabınızı mart ayı içerisinde verin" mesajı iletmişti. Ancak mart ayının bitmesine sayılı günler kala, Dorukhan cephesinden Beşiktaş'a yanıt gelmedi.
BETİS VE CELTA İLE GÖRÜŞTÜ
24 yaşındaki futbolcunun artık Beşiktaş ile bağlarının kopmasına da az bir zaman kaldı. Sezonun bitimiyle birlikte boşa çıkacak olan başarılı orta sahanın özellikle İspanya kulüpleriyle sıcak temas halinde olduğu, İtalya'dan talipleri olsa da henüz Serie A için ciddi bir girişimin olmadığı kaydedildi. Dorukhan'a İspanyol ekipleri Real Betis ve Celta Vigo hali hazırda teklif yaparken, iki taraf arasındaki görüşmeler de başladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi daha önce oyuncu ile ilgili olarak, "Dorukhan menajerine güveniyor. Menajeri onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Bakın Beşiktaş, bir handır. Futbolcularsa yolcudur. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun" yorumunu yapmıştı.
DORUKHAN BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
2018'de Eskişehirspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu 3 sezonda 44'ü ilk 11 olmak üzere 60 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 7 asist yaptı.
SALİH ÖZCAN GELİYOR!
Dorukhan Toköz'den sözleşme uzatmak için cevap alamayan Beşiktaş, Köln'de forma giyen Salih Özcan ile de yakın temasta.
Alman Bild'in duyurduğu haberde, 23 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyebileceği aktarıldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan merkez orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile çoktan el sıkıştığının altı çizildi.
AVRUPA GELİRLERİNİN %15'İNE EL KONULDU
Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların vadesi geçen borçları ile ilgili karar alan Avrupa futbolunun patronu, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımda elde edeceği gelirlerin %15'ine el konulacağını açıkladı. Siyah-beyazlılar, ödemeleri yaptığını 30 Haziran'a kadar UEFA'ya sunarsa bu kesinti rafa kalkacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ödeme sıkıntımız yok. Cezayı kaldıracağız" dedi.
ATIBA VE LARIN'E KANADA'DAN ÖVGÜ
Kanada Milli Takımı Teknik Direktörü John Herdman, uzun bir aranın ardından milli takıma çağırdığı Atiba ve Larin'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Herdman, 38 yaşındaki Atiba için, "Her zaman takımınızda olmasını isteyeceğiniz bir futbolcu. Sessiz, mütevazı bir lider ancak onun etrafınızda olduğunu bilirsiniz. Olmadığında da eksikliğini hissedersiniz. Beşiktaş için de gerçekten alev alev yanan bir performansı var" dedi.
Larin'in de büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Herdman, "Belki kariyerinde ilk kez, iki oyuncu tarafından marke edildiğini düşünmesine gerek yok. Şimdi içgüdülerini kullanarak boşlukları buluyor ve doğal şekilde kendini gösterebiliyor" diye konuştu.