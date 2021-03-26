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Giriş Tarihi: 26.3.2021 11:57 Son Güncelleme: 26.3.2021 12:19

hakkında flaş iddia! ’da kalacak mı?

SABAH.COM.TR SPOR
Messi hakkında flaş iddia! Barcelona’da kalacak mı?

Dünya yıldızı ’nin ’da kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz dönem sonunda Barcelona’dan ayrılma kararı aldığı iddia edilmiş fakat ilerleyen süreçlerde yaşanan gelişmeler sonrası Barcelona’da kalmıştı. Barcelona’da yeni başkan La Porta’nın tekrar göreve gelmesinin ardından gözler yine Messi’ye çevrildi. Barcelona’nın eski efsanevi oyuncusu Brezilyalı Rivaldo, La Porta ile yaptığı görüşmenin ardından Messi hakkında önemli iddialarda bulundu. Messi ve yeni yönetim arasında neler yaşanıyor? Öte yandan Messi'nin ne kadar kazandığı merak ediliyor. İşte Messi'nin yıllık, haftalık ve saatlik kazandığı ücret...

Sabah.com.tr / Dış Haberler

Messi, geri adım atmadan ve sözleşmesini görmeyi kabul etmeden önce geçen sezon Barcelona'dan ayrılmaya çok yakındı. Ancak, geçen yılın 'ayrılmakta özgür' olduğunu düşünerek ifade etmişti.

Arjantinli yıldız, Barcelona'nın verdiği sözlerine geri döndüğünü ve ayrılmasının tek yolunun 600 milyon sterlinlik serbest bırakma bedelinin karşılanması olduğunu söyledi.

MESSİ'NİN ADI BU SEZON SONU İÇİN BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR

Messi, kulüple yasal bir savaş istemediğini ve Manchester City'ye olası transfer gündeminin kapandığını ifade etmişti. Bununla birlikte, bu sezonun sonunda Paris Saint-Germain, Manchester City ve Inter Miami de dahil olmak üzere birçok MLS kulübü ile adı anılıyor.

RİVALDO'DAN MESSİ HAKKINDA ÖNEMLİ İDDİA! MESSİ KALIYOR MU?

The Sun'ın haberine göre, 1997-2002 yılları arasında Barcelona'da forma giyen 48 yaşındaki Brezilyalı Rivaldo, 33 yaşındaki oyuncunun, yeni başkan Joan Laporta ile yaptığı görüşmelerden sonra Barcelona'da kalacağını söyledi.

Katalan kulübünün yeni başkanı Joan Laporta, Messi ve takım arkadaşlarının da katıldığı Nou Camp'ta bir imza töreni gerçekleştirmişti. İkinci kez Barcelona'nın yeni başkanı seçilen 58 yaşındaki Laporta, konuşmasında Messi'yi yeni bir anlaşma imzalamaya ikna etmeye yakın olduklarını da dillendirmişti.

YENİ YÖNETİM İLE MESSİ ARASINDA NELER YAŞANIYOR?

Rivaldo şunları söyledi: "Barcelona'da, Messi'nin mükemmel performansından ve yeni bir başkanın seçilmesinden yararlanarak son birkaç hafta içinde çok önemli gelişmeler oluyor. Takımda ve yönetimde iyi bir hava mevcut. Messi, Laporta'nın gelişinden bu yana daha fazla iletişim halinde ve daha mutlu görünüyor. Laporta, Messi' nin iyi tanıdığı bir başkan."

YENİ YÖNETİM MESSİ'YE GÜVEN VERDİ

"Bu nedenle, Messi'nin yeni yönetim kurulu ile bir anlaşmaya varabileceğine ve kulüpte birkaç yıl daha kalmak için yeni bir sözleşme imzalayabileceğine giderek daha fazla inanmaya başlıyorum. Messi, yeni başkanın seçilmesinin ardından - iyi bir bağ kurduğu – Barcelona'ya olan güvenini artırdı. Yeni yönetim, Messi'ye birkaç yıl daha Barcelona'da kalması için gereken güveni veriyor."

MESSİ NE KADAR KAZANIYOR?

4 yıllık imza tarihi: 25/11/2017

Sözleşme bitiş tarihi: 30/06/2021

TOPLAM: 492 Milyon Sterlin

Yıllık: 123 Milyon Sterlin

Haftalık. 4.2 Milyon Sterlin

Günlük: 337 Bin Sterlin

Saatlik: 14 Bin Sterlin

Dakikada: 234 Sterlin

Yenileme ücreti: 102 Milyon Sterlin

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Messi hakkında flaş iddia! Barcelona’da kalacak mı?
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