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Messi, geri adım atmadan ve sözleşmesini görmeyi kabul etmeden önce geçen sezon Barcelona'dan ayrılmaya çok yakındı. Ancak, geçen yılın 'ayrılmakta özgür' olduğunu düşünerek ifade etmişti.
Arjantinli yıldız, Barcelona'nın verdiği sözlerine geri döndüğünü ve ayrılmasının tek yolunun 600 milyon sterlinlik serbest bırakma bedelinin karşılanması olduğunu söyledi.
MESSİ'NİN ADI BU SEZON SONU İÇİN BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR
Messi, kulüple yasal bir savaş istemediğini ve Manchester City'ye olası transfer gündeminin kapandığını ifade etmişti. Bununla birlikte, bu sezonun sonunda Paris Saint-Germain, Manchester City ve Inter Miami de dahil olmak üzere birçok MLS kulübü ile adı anılıyor.
RİVALDO'DAN MESSİ HAKKINDA ÖNEMLİ İDDİA! MESSİ KALIYOR MU?
The Sun'ın haberine göre, 1997-2002 yılları arasında Barcelona'da forma giyen 48 yaşındaki Brezilyalı Rivaldo, 33 yaşındaki oyuncunun, yeni başkan Joan Laporta ile yaptığı görüşmelerden sonra Barcelona'da kalacağını söyledi.
Katalan kulübünün yeni başkanı Joan Laporta, Messi ve takım arkadaşlarının da katıldığı Nou Camp'ta bir imza töreni gerçekleştirmişti. İkinci kez Barcelona'nın yeni başkanı seçilen 58 yaşındaki Laporta, konuşmasında Messi'yi yeni bir anlaşma imzalamaya ikna etmeye yakın olduklarını da dillendirmişti.
YENİ YÖNETİM İLE MESSİ ARASINDA NELER YAŞANIYOR?
Rivaldo şunları söyledi: "Barcelona'da, Messi'nin mükemmel performansından ve yeni bir başkanın seçilmesinden yararlanarak son birkaç hafta içinde çok önemli gelişmeler oluyor. Takımda ve yönetimde iyi bir hava mevcut. Messi, Laporta'nın gelişinden bu yana daha fazla iletişim halinde ve daha mutlu görünüyor. Laporta, Messi' nin iyi tanıdığı bir başkan."
YENİ YÖNETİM MESSİ'YE GÜVEN VERDİ
"Bu nedenle, Messi'nin yeni yönetim kurulu ile bir anlaşmaya varabileceğine ve kulüpte birkaç yıl daha kalmak için yeni bir sözleşme imzalayabileceğine giderek daha fazla inanmaya başlıyorum. Messi, yeni başkanın seçilmesinin ardından - iyi bir bağ kurduğu – Barcelona'ya olan güvenini artırdı. Yeni yönetim, Messi'ye birkaç yıl daha Barcelona'da kalması için gereken güveni veriyor."
MESSİ NE KADAR KAZANIYOR?
4 yıllık imza tarihi: 25/11/2017
Sözleşme bitiş tarihi: 30/06/2021
TOPLAM: 492 Milyon Sterlin
Yıllık: 123 Milyon Sterlin
Haftalık. 4.2 Milyon Sterlin
Günlük: 337 Bin Sterlin
Saatlik: 14 Bin Sterlin
Dakikada: 234 Sterlin
Yenileme ücreti: 102 Milyon Sterlin