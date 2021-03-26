YENİ YÖNETİM MESSİ'YE GÜVEN VERDİ

"Bu nedenle, Messi'nin yeni yönetim kurulu ile bir anlaşmaya varabileceğine ve kulüpte birkaç yıl daha kalmak için yeni bir sözleşme imzalayabileceğine giderek daha fazla inanmaya başlıyorum. Messi, yeni başkanın seçilmesinin ardından - iyi bir bağ kurduğu – Barcelona'ya olan güvenini artırdı. Yeni yönetim, Messi'ye birkaç yıl daha Barcelona'da kalması için gereken güveni veriyor."