Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor! Gözler Norveç'te...

Dünya Kupası hayali için daha yolun başında olduklarını oyuncularına ileten ve kalan iki maçta alınacak 6 puanın tarihi bir başlangıç olacağını da kalın harflerle yazan Güneş, "Artık aklımız Norveç maçında olmalı. Hollanda karşılaşması geride kaldı. Harika oynadık.. Güzel sonuç.. Şu 3 maçtan alınacak puanlar bizi hedefimizde büyük destek olacak. Eksiklerimiz de var. Onları konuşacağız. Artık Norveç'e bakalım" dedi.

GÜNEŞ 19.30'DA BASININ KARŞISINDA

Norveç ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, bugün Malaga'ya gidiyor. Maç öncesindeki basın toplantısında bugün karşılaşmanın oynanacağı La Rosaleda Stadyumu'nda 19.30'da Şenol Güneş ile bir oyuncu açıklamalarda bulunacak. Son idman ise TSİ 20.00'de yapılacak.