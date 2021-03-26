Şenol Güneş tedbiri elden bırakmıyor! Gözler Norveç'te...

Dünya Kupası hayali için daha yolun başında olduklarını oyuncularına ileten ve kalan iki maçta alınacak 6 puanın tarihi bir başlangıç olacağını da kalın harflerle yazan Güneş, "Artık aklımız Norveç maçında olmalı. Hollanda karşılaşması geride kaldı. Harika oynadık.. Güzel sonuç.. Şu 3 maçtan alınacak puanlar bizi hedefimizde büyük destek olacak. Eksiklerimiz de var. Onları konuşacağız. Artık Norveç'e bakalım" dedi.
GÜNEŞ 19.30'DA BASININ KARŞISINDA
Norveç ile Kovid-19 tedbirleri nedeniyle İspanya'da karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar, bugün Malaga'ya gidiyor. Maç öncesindeki basın toplantısında bugün karşılaşmanın oynanacağı La Rosaleda Stadyumu'nda 19.30'da Şenol Güneş ile bir oyuncu açıklamalarda bulunacak. Son idman ise TSİ 20.00'de yapılacak.
MAÇIN HAKEMİ İSPANYOL HERNANDEZ'İN
Grubu'ndaki ikinci maçımızda yarın Norveç ile İspanya'da oynayacağımız karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. 39 yaşındaki hakem daha önce takımlarımızdan Beşiktaş'ın Braga ile 2019- 20 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçı da yönetmişti. TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.