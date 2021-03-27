Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı?
Giriş Tarihi: 27.3.2021 10:41 Son Güncelleme: 27.3.2021 11:20

Son dakika: 'da şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı?

Son dakika: Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı?

Son dakika... 'a maçı öncesi 'dan kötü haber geldi. 'nda yer alan yıldız golcünün koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantina altına alındığı iddia edildi. 24 yaşındaki forvetin Angola ile oynanacak müsabakanın kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi. 'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Hatayspor ise konuyla alakalı henüz resmi bir bilginin olmadığı açıkladı.

Son dakika... Süper Lig ekibi Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın Codiv-19 testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Football 365'in son dakika haberine göre Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 24 yaşındaki futbolcu karantina altına alındı. Öte yandan Aaron Boupendza'nın Angola ile oynanacak maçın kadrosundan da çıkarıldığı belirtildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı: "Bizim de sosyal medyadan haberimiz oldu. Ama resmi olarak herhangi bir şey doğrulatamadık. Oyuncumuz şu an milli takım kampında çalışmalarına devam ediyor."

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ligin 32. haftasında zorlu Hatayspor deplasmanına çıkacak.

Ev sahibi ekibe, sarı-kırmızılı takımla oynayacakları müsabaka öncesinde kötü bir haber geldi. Bu sezon 18 gol atarak ligde krallık koltuğunda oturan Aaron Boupendza'nın corona virüse yakalandığı iddia edildi.

Football365'in son dakika haberine göre, 24 yaşındaki golcünün Gabon Milli Takımı kampında yapılan testi pozitif çıktı. Yıldız ismin karantina altına alındığı ve Angola ile oynanacak müsabakanın kadrosundan da çıkarıldığı yazıldı.

Adama Traore, Kone, Alexandros Katranis ve Selim Ilgaz'dan sonra Aaron Boupendza'nın da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Football365'in haberinin ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, henüz bu haberi doğrulatamadıklarını ifade etti.

A Spor'a konuşan Vardı, "Bizim de sosyal medyadan haberimiz oldu. Ama resmi olarak herhangi bir şey doğrulatamadık. Oyuncumuz şu an milli takım kampında çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etmişti. Gabon'u galibiyete taşıyan golleri Hatayspor forması giyen Boupendza (44), Denis Bouanga Bouanga (72) ve Arsenal'li Aubameyang kaybetti.

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Son dakika: Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı?
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