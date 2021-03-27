Son dakika: Hatayspor'da Aaron Boupendza şoku! Aaron Boupendza koronavirüse mi yakalandı?

Son dakika... Süper Lig ekibi Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın Codiv-19 testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Football 365'in son dakika haberine göre Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 24 yaşındaki futbolcu karantina altına alındı. Öte yandan Aaron Boupendza'nın Angola ile oynanacak maçın kadrosundan da çıkarıldığı belirtildi. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı: "Bizim de sosyal medyadan haberimiz oldu. Ama resmi olarak herhangi bir şey doğrulatamadık. Oyuncumuz şu an milli takım kampında çalışmalarına devam ediyor."